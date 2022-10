Xbox Game Pass, outubro de 2022: Jogos da segunda metade do mês para assinantes

Mês Outubro de 2022 ainda é particularmente rico para Xbox Game Passque também foi confirmado por alguém A segunda onda de jogos De grande interesse, neste caso com uma certa virada para o horror, como convém ao período que se aproxima do Dia dos Mortos…Ah não, no Halloween. Nesse caso, estamos falando de 8 novos jogos, somados à já rica primeira entrega em outubro de 2022, novamente com certa predominância de títulos de matriz indie ou similares, mas também com um jogo de grande calibre como Persona 5 Royal, vai compor um show exponencialmente grande e variado Especial para este final de mês também. Dissemos que o tema dominante é o horror, que se encaixa perfeitamente no período do advento dia das Bruxas: Quase metade dos novos jogos que chegam ao catálogo pertencem ao respectivo gênero, para satisfação de todos os fãs que poderão comemorar o período temático da melhor maneira possível. De resto, a chegada de Persona 5 Royal é um evento de grande importância, sendo o primeiro capítulo da série Atlus a pousar no Xbox (em relação à série regular de JRPG) e o lançamento ao vivo no Game Pass, mais uma vez, mostrando como esta plataforma é a escolhida pela Microsoft Para buscar o relançamento de uma missão no Japão. Esperamos para ver como corre, vamos curtir essa segunda onda de jogos de outubro, e também relembrar os 8 jogos que sairão do catálogo em 31 de outubro de 2022.

Amnesia: Collection – Console, PC e Cloud, Console, 20 de outubro

Amnesia: Dark Descent continua sendo um terror de alto impacto A revisão do Halloween Horror Game Pass começa com Amnésia: colecionandoO que é realmente um bom começo, já que a série Frictional Games é definitivamente um dos pilares da “nova onda” do terror de sobrevivência moderno. O novo modo do gênero, que dá mais ênfase ao trabalho de exploração e furtividade, em que o protagonista fica quase desamparado diante de ameaças formidáveis ​​das quais geralmente é forçado a se esconder e escapar, na verdade geralmente se deve à primeira amnésia , que talvez seja a melhor representação desse conceito. Além do primeiro capítulo, a coleção também inclui o segundo capítulo: “Amnesia: A Machine for Pigs and the expansion“ Amnesia: Justin”. a imagem sombria da série, inspirada nos clássicos de Lovecraft para exibir experimentos que se tornaram fundamentais para entender as novas tendências do gênero nos videogames. READ TikTok, tokens mágicos chegam no aplicativo: o que está acontecendo

Amnesia: Rebirth – Console, PC e Cloud, 20 de outubro

Amnésia: Renascimento, o lugar arqueológico é impressionante Talvez a sequência mais pura da experiência original que veio com Perda de memória: renascimento, a verdadeira terceira parcela da trilogia e geralmente muito leal ao espírito de Dark Descent. Ambientado na década de 1930, na Argélia, o filme segue a história da arqueóloga Anastasie “Tassi” Trianon, que cai no deserto durante uma expedição à África em meados do período colonial. Determinada a encontrar o marido e outros membros da expedição, Tassi inicia uma viagem alucinante entre as ruínas e testemunhos de civilizações antigas que escondem horrores metafísicos, com estranhas conexões com mundos estranhos e deuses ancestrais. É fácil ver, mesmo assim, que algumas memórias da tradição de horror lovecraftiana e o desejo de misturar os pontos fortes de Amnesia com os de Soma são evidentes, mas o resultado é menos consistente nos dois títulos envolvidos, por imperativo. Refugie-se na originalidade das soluções do jogo, como também visto em nossa análise de Amnesia: Rebirth.

Phantom Abyss (Prévia do jogo) – Xbox Series X | S, PC e nuvem, 20 de outubro

Phantom Abyss, uma imagem do jogo Explorar templos misteriosos cheios de obstáculos e armadilhas é um verdadeiro clássico dos videogames, então recuperá-los é natural em novas experiências indie, que muitas vezes aproveitam as bases clássicas para construir algo novo e original. Isso é exatamente o que é abismo fantasma, atualmente em Game Preview e fazendo sua estreia absoluta diretamente no Game Pass: Este é um jogo de ação em primeira pessoa que nos vê explorando vários templos criados processualmente que só podemos explorar uma vez em busca de tesouros cobiçados e bem protegidos. A principal vantagem do jogo é que é um jogo multijogador assíncrono: os jogadores competem entre si, e também aproveitam os “fantasmas” de tentativas anteriores para evitar cair em armadilhas que foram fatais para os outros e tentar maximizar o resultado de o único jogo disponível para cada templo.

Soma – Console, PC e nuvem, 20 de outubro

Soma, captura de tela Ao permanecer na arena do terror, podemos vivenciar uma das melhores experiências desse gênero somaRealmente uma introdução valiosa ao catálogo do Game Pass de outubro. Depois de sofrer uma amnésia, Frictional pode ter chegado ao auge da produção com esta aventura em primeira pessoa em um cenário de ficção científica, que nos coloca em uma posição verdadeiramente única, em uma base científica submarina dominada por máquinas e inteligência artificial, após a extinção em massa. A história é cheia de reviravoltas e nos leva a explorar o labirinto de diferentes laboratórios em uma missão desesperada para preservar, no mínimo, a memória da humanidade, colocando-nos diante de escolhas morais de particular importância e participando de um cenário ecológico especial. narração. Interessante e complexo. No entanto, o modo “Seguro” também permite que você aproveite a história sem ter que mergulhar no medo da sobrevivência. Leia mais na análise de Soma. READ David Jaffe rejeita acordo de US$ 100 milhões como crítica ao governo chinês - Nerd4.life

Persona 5 Royal – Console, PC e nuvem, 21 de outubro

Persona 5 Real O título de luxo para este lançamento de 2 de outubro no Xbox Game Pass, sem dúvida Persona 5 Realnão apenas pelo valor muito alto do jogo em si, mas também pelo que ele representa, sendo o primeiro port da popular série Atlus na plataforma Xbox. Considerado universalmente como um dos melhores RPGs de todos os tempos, o jogo apresenta as aventuras de um grupo de crianças que se veem trocando sua identidade padrão como estudantes do ensino médio em Tóquio com personagens noturnos dos “Phantom Thieves”, uma espécie de super-herói que agir em uma dimensão paralela para tentar Resolver problemas do mundo real, agindo na mente e no “coração” de vários personagens problemáticos. Além do bom sistema de jogabilidade, o que realmente prende Persona 5 é a forma como nos prende em sua narrativa, nos tornando parte de um anime verdadeiramente interativo. A Royal Edition também apresenta muitos novos conteúdos entre os personagens e um capítulo e capítulo adicionais com partes inéditas da história em comparação com o original, e atingiu um nível mais alto, conforme mencionado em nossa análise de Persona 5 Royal.

Frog Detective: The Complete Mystery – PC, 27 de outubro

Os gráficos incríveis de Frog Detective Você provavelmente nunca ouviu falar disso antes, mas a série detetive sapo Pode-se contar com um pequeno grupo de fãs e basta ver os comentários no Steam para perceber isso, embora esses tendam a ser cínicos, como o próprio jogo. Em todo este meta-paradoxo, ainda encontramos no centro uma série de aventuras ilustradas que realmente vale a pena não perder, também porque são de curta duração e, portanto, podem ser desfrutadas plenamente sem gastar muito tempo. The Entire Mystery inclui todos os três capítulos da série: The Haunted Island, The Case of the Invisible Wizard e the New Corruption at Cowboy County, cujo lançamento corresponde ao lançamento da série no Game Pass. As histórias sempre veem nossa rã detetive como protagonista, envolvida em muitos casos misteriosos com a ajuda de sua sagacidade brilhante, caderno fiel e lupa inescapável. Tudo é constantemente filtrado por uma visão satírica e sonhadora, tornando os jogos completamente divertidos para usuários de todas as idades, com diferentes níveis de leitura. READ Classificação dos jogos mais vendidos no início de janeiro de 2022, Elden Ring já está no top 10 - Nerd4.life

Gunfire Reborn – Console, PC e nuvem, 27 de outubro

Gunfire Reborn, captura de tela Após coletar aprovações no PC e no celular, Atirando novamente Também está chegando ao Xbox Game Pass com seu primeiro lançamento de console, trazendo consigo seu modo híbrido entre tiro em primeira pessoa, RPG e roguelike (ou melhor ainda, “roguelite”). Jogado em singleplayer ou multiplayer cooperativo, envolve atravessar quatro áreas com ambientes diferentes, cada um dividido em vários níveis gerados processualmente, com um chefe no final de cada um. O episódio de jogabilidade nos lembra Risk of Rain, ou até mesmo apresenta Gungeon de algumas maneiras: progredir pelos níveis permite coletar dinheiro e gemas, que podem ser investidos na melhoria de armas e equipamentos que permitem ir ainda mais longe. , de acordo com uma dinâmica roguelike que exige que você comece do início no momento em que o jogo termina, exceto para manter alguma progressão cumulativa. Se você ficar preso no mecanismo, até um Gunfire Reborn pode ser irresistível, representado por uma caracterização específica.