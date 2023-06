Toxic Commando de John Carpenter é anunciado com um trailer de gameplay no Summer Game Fest

Durante o Summer Games Festival, Focus Entertainment e Sabre Interactive foram anunciados Comando Tóxico John CarpenterUm Jogo de tiro cooperativo em primeira pessoa Inspirado nos filmes de ação e terror dos anos 80 que contaram com a participação do famoso diretor. O jogo está atualmente em desenvolvimento para PS5 e Xbox Series X | S e PC através da Epic Games Store, e está programado para ser lançado em 2024. Abaixo está o primeiro trailer oficial.

Desde os primeiros detalhes, aprendemos isso no Toxic Commando de John Carpenter Uma equipe de quatro jogadores Juntos, eles vão trabalhar contra hordas de mutantes, tudo temperado com muitas provocações, chuva de balas e explosões.

“Em um futuro próximo, uma tentativa experimental de controlar o poder do núcleo da Terra termina em um desastre apocalíptico: o Slime God Unleashed. Essa misteriosa abominação começa a reclamar a área, transformando o solo em escória e os vivos em monstros mortos-vivos. Dead .” Leia a descrição oficial.

“Felizmente, o gênio por trás do experimento tem um plano para consertar as coisas. Tudo o que ele precisa é de uma equipe de mercenários competentes e altamente treinados para fazer o trabalho… Infelizmente, eles foram todos muito extravagantes. Por que ele foi contratado… . os comandos tóxicos.”

Assuma o controle de um comando, junte-se a seus amigos e envie o deus do lodo e sua coorte de coisas que nunca deveriam estar de volta ao submundo. Escolha a classe que melhor se adapta ao seu estilo de jogo, monte seu carro favorito e descarregue uma variedade de tiros , granadas, habilidades especiais e temíveis katanas enquanto salva o planeta”.

Seja ao volante de um carro ou a pé, os jogadores encontrarão enormes hordas de criaturas mutantes, todas movidas pelo Sabre Swarm Engine, a tecnologia por trás de World War Z: Aftermath e do futuro Space Marine 2.

o Jogo Summer Fest É o evento organizado e dirigido por Geoff Keighley e é um dos eventos mais esperados do verão pelos jogadores devido ao grande número de jogos Triple A e Non Triple A oferecidos para a ocasião. Você encontrará todos os anúncios sobre este e outros eventos de verão no hub Multiplayer.it Summer of Games 2023.