Helldivers 2, CEO da Arrowhead triste com críticas negativas

johan Billstedt, CEO da Arrowhead Game StudioSua reação foi triste e resignada para muitos Avaliações negativas Baixado por usuários do Steam Mergulhadores do Inferno 2 Após o anúncio das últimas horas.

Conforme relatado, de fato, Helldivers 2 também exigirá uma conta PlayStation obrigatória no PC e esta restrição gerou inevitavelmente polêmica, o que levou à falta de prazos. Revisão de bombardeio Na plataforma digital da Valve.

“Oh, bem na nota de revisão!”, Escreveu Pilestedt comentando sobre a ocorrência de críticas negativas, que mudaram a opinião geral de Helldivers 2 no Steam de “principalmente positiva” para “mista”.

“Bem, acho que é justificado. Peço desculpas a todos pela forma como as coisas aconteceram. Espero que possamos consertar as coisas e consertar as coisas.” Recupere sua confiança Continuando a proporcionar-lhe uma excelente experiência. Tudo o que quero é fazer grandes jogos.”