Use-o! Mostra Itinerante do Novo Cinema Português 3 – Primeira paragem nos dias 30 e 31 de maio

A primeira etapa da terceira edição Use-o! Uma exposição itinerante do novo cinema português. A programação romena inclui quatro filmes que irão aprofundar o interesse e satisfazer a curiosidade da atriz e realizadora Maria de Medeiros e do público italiano, que conhecerá a pouco conhecida realidade cinematográfica portuguesa fora do circuito dos grandes festivais. Um filme multifacetado e de largo espectro que conta o Portugal de ontem e de hoje, passando pela mulher, desde a exposição fotográfica, desde a Revolução dos Cravos narrada por Maria de Medeiros com Stefano Acorsi, até ao thriller psicológico protagonizado pelo poeta Fernando Pessoa. Pela voz e vida da cantora dramática e morna Cesria Vora. Todos os filmes são distribuídos na Itália pela Risi Film e exibidos na versão original com legendas em italiano. A partir de setembro o festival continuará sua jornada em diferentes cidades da Itália.

O dia começa às 18h30, no Cinema Farnese Arthouse, em Roma, na quinta-feira, 30 de maio, com a exibição de Clube do Nada, de Fernando Pessoa e Edgar Brau, protagonizado por Miguel Borges e Victoria Guerra. Um thriller psicológico em que um poeta e escritor enche a mente com um ‘clube do nada’ de nomes diversos. O perigo de decadência da alma neste universo paralelo é muito alto. A ameaça entra em cena com a chegada de Oflia, uma mulher misteriosa do mundo real. Às 21h00 a realizadora, argumentista e atriz Maria de Medeiros, ex-ícone de Pulp Fiction de Quentin Tarantino, apresenta ao povo romeno os seus Capitães de Abril, protagonizados pelo realizador Stefano Accorsi. Centrando-se na natureza política e pacífica das letras de Revolução dos Cravos, oferece um retrato caloroso e honesto de um momento histórico que mudou Portugal, as vinte e quatro horas entre 24 e 25 de Abril de 1974, dia do golpe de Estado sem derramamento de sangue. E uma revolução popular vivida por três personagens: dois capitães e um professor de literatura e jornalista.

Na sexta-feira, 31 de maio, pelas 18h30, teve lugar a exibição de Pearly Living, de Jue Canejo, vencedor do Urso de Prata no Festival de Cinema de Berlim 2023, protagonizado por Anabela Moreira e Rita Blanco. Antigos rancores são enterrados num hotel português gerido por mulheres de diferentes gerações da mesma família, para o qual a chegada inesperada de uma nora cria tensão… 21h00 É exibido o documentário Cesária Vora, Diva com Comida. Scalzi, dirigido por Ana Sofia Fonseca, Morna é uma fascinante viagem pela vida e carreira da cantora Cesria Vora, que revela intimamente a alma de uma lenda musical. Do trabalho como cantora em pequenos clubes de Cabo Verde à fama global aos 51 anos, Cesria enfrentou desafios e conquistou os corações do mundo com a sua voz.

“O golo do Luso! ” – sublinhando os organizadores – “Popularizar e promover o cinema português em Itália através da divulgação de uma série de obras representativas da sua cinematografia. Tudo isto depois do sucesso das edições anteriores que percorreram mais de 30 cidades e cerca de 4.500 visitantes“.

Incluída no festival está uma homenagem aos 50 anos da Revolução dos Cravos em Portugal. De 24 de maio a 25 de agosto de 2024, de fato, o Matadouro de Roma acolhe a madrugada que tanto esperava. Portugal, 25 de Abril de 1974 – Imagens de uma Revolução, exposição (de terça a domingo das 11h00 às 20h00, encerrada às segundas-feiras) proposta e apresentada pela Embaixada de Portugal em Itália, Departamento de Cultura da Capital de Roma e Hacienda Speciale Palexpo, Jogos , IP, Portugal Curadoria de Alessandra Mavro do Ministério da Cultura e Contrasto. Cinquenta anos depois, os acontecimentos da Revolução dos Cravos (assim chamada por causa do gesto de uma mulher que começou a distribuir cravos aos soldados numa praça de Lisboa, Celeste Cairo): um grande acontecimento colectivo, um momento. Um ponto de viragem para o país, para as suas reformas e para a sua vida social.