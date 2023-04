“Então é o Chelsea”. Descuido

Londres, Inglaterra) – Ele disse repetidamente que não vai desistir Real Madri Se a empresa não o demitir, nomeie Carlos Ancelotti Circula regularmente nos cadernos dos principais clubes e federações europeias. O Brasil Ela está apaixonada por ele há meses e segundo a imprensa sul-americana pode ser a herdeira de Tide. No entanto, da Inglaterra, um retorno à Premier League é provável, Al ChelseaReggiolo treinou o clube de 2009 a 2011, após uma longa passagem pelo Milan (2001-2009).





Chelsea, Lampard Ferryman: Lista de nomes para o banco

Depois que Tuchel e Potter foram demitidos, os Blues fizeram a escolha Lampard, que já foi capitão do clube inglês de 2019 a 2021, também é remador. Principal jogador do Chelsea em campo, o ex-meio-campista deve tentar estar no seu melhor até o final da temporada. Então chega a hora de olhar para o futuro e ambos ESPN Reino Unido O nome de Carlo Ancelotti estará no topo da lista. Uma longa lista do que torna Antonio negro com vocêjuliano Nagelsmann, Lewis Henrique e Maurício Um pouco.

Ancelotti e os números da primeira experiência no Chelsea

O técnico italiano conhece bem o ambiente e em Stamford Bridge também conquistou a Premier League, FA Cup e Community Shield. Em sua passagem de dois anos em Londres, ele somou 109 assistências para uma média de 2,03 pontos por jogo, com um total de 68 vitórias, 17 empates e 24 derrotas. Depois de 12 anos treinando PSG, Real Madrid (duas vezes), Bayern de Munique, Nápoles e Everton, Ancelotti pode retornar aos Blues. Os fãs do Chelsea estão esperando por ele de braços abertos.





Frank Lampard, de volta ao blues