God of War Ragnarok será dublado inteiramente em italiano. O Santa Monica Studio lançou uma lista de dubladores

God of War Rocknerok fará a voz em italiano. A confirmação vem diretamente de Santa Monica, que divulgou uma lista de todos os idiomas incluídos no jogo. Isso certamente não é surpreendente, Eu vi a última dublagem do trailerMas, Santa Monica precisa enfatizar isso novamente. Além da Itália, o jogo suporta 13 idiomas para dublagem e 21 idiomas para legendas.

O jogo será dublado nos seguintes idiomas: italiano, árabe, inglês, francês, alemão, grego, japonês, polonês, português (europeu), português (brasileiro), russo, espanhol (europeu), espanhol (latino-americano), E inclui: chinês (simplificado), chinês (tradicional), croata, tcheco, holandês, húngaro, coreano, tailandês e turco.

Observe que os seguintes dubladores foram confirmados entre os atores italianos:

Grados: Pierrelucky Astor

Atrius: Leonardo della Bianca

Thor: Tario Oppito (Nomeado por dar voz a Gears of War Marcus Phoenix)

(Nomeado por dar voz a Gears of War Marcus Phoenix) Freya: Alessandra Cassioli

Mimir: Franco Mannella

Brock: Roberto Stocci

Chintri: Massimiliano Aldo

God of War Ragnarok é esperado para o PlayStation 4 e PlayStation 5, o jogo será lançado em 2022, de acordo com Santa Monica. O último capítulo se passa na mitologia nórdica. Avançar, Em God of War Ragnarok, podemos explorar todos os 9 reinos nórdicos e Não visa revolucionar a fórmula de sucesso do primeiro capítulo, mas sim melhorá-la.

Esta direção se aplica à direção, e ela retornará Use uma sequência de fila muito longa que dura da introdução ao crédito final. Esse jogo recebeu duras críticas ao design de anchorboda e Thor. Quanto ao Angerboda, os jogadores reclamaram da cor da pele. Aparentemente, não houve resposta de Santa Monica.

Thor, por outro lado, foi criticado por ser muito “Grama” A este respeito, o ex-campeão de levantamento de peso do Strongman McCormack interveio Explicando como Thor pode ser um homem muito forte fisicamente. Além disso, para estar no tema de Deus, Esperamos vê-lo neste incrível curta-metragem de animação criado por um animador que é fã do jogo. O resultado … fala por si.

Fonte: Estúdio Santa Monica