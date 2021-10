Preso após fugir de casa – Corriere.it

Luta furiosa, então o homem que deliberadamente compra uma lata de gasolina para jogar em sua esposa, Ele só guarda agradecimentos por estar disposto a tirar suas roupas em chamas. Isso aconteceu nos últimos dias Um limbiat, Onde estou Mosquetão da empresa Décio convocado pelo filho mais velho do casal, Interveio em apartamento habitado por uma família de ascendência ucraniana. Aqui, marido Quarenta, com ficha limpa, Que viveu na província de Monza por muitos anos, voltou para casa com um recipiente cheio de líquido inflamável após discutir com sua esposa.