Marcelo espera acabar com estado de emergência em abril

Postado por DPN / Lusa, In the News, Govid-19 · 07-04-2021 16:32:00 0 Comentários



O presidente republicano, Marcelo Rebello de Sousa, espera que o estado de emergência termine no final de abril, após a última renovação em 7 de abril.

“Veremos. Tudo depende de nós”, disse o chefe de Estado a jornalistas durante uma visita ao Centro Social Bolivalente de Chá Cristovo e Chá Loreno, em Lisboa, na véspera do Dia Mundial da Saúde.

Questionado sobre os dados da evolução do Covit-19 em Portugal, Marcelo Rebello de Sousa reiterou que “Abril é um mês decisivo” e “há uma zona por onde as pessoas passam, o que as pessoas estão a fazer, a compatibilidade que têm, a suavidade da restauração e Criando condições para ser progressivo ou não “.

Em seguida, acrescentou: “A próxima semana vai refletir mais um momento sobre a renovação do estado de emergência, para que haja uma sessão epidemiológica, e haverá um inquérito dos partidos políticos, com uma atualização sobre qual será a atualização”.

“Se me perguntarem o que mais gosto, quero que seja a última actualização do estado de emergência combinado com o mês de Abril. Na verdade, este é o meu desejo, este é o desejo de todos os portugueses”, disse.

Em 1º de março, o presidente declarou estado de emergência pela 14ª vez no atual contexto da epidemia do Govt-19, que entrou em vigor de 1º a 15 de abril. A renovação entrará em vigor de 16 a 30 de abril pelos próximos 15 dias.

“Temos mais números na próxima semana, vamos ver se dá certo até essa decisão, e depois se dá certo nos próximos 15 dias porque abril vai ser bom e podemos ir para outra onda em maio, o que significa boa onda – não a quarta onda negativa, é uma onda boa, onda positiva. Veremos ”, acrescentou.