Merlin planeja construir quatro data centers em Espanha e Portugal

Marilyn, da Espanha, planeja construir quatro centros de dados neutros em carbono em toda a Espanha e Portugal, à medida que busca diversificar seus negócios imobiliários infectados por vírus corona e atender empresas com uso intensivo de dados, como a Netflix.



Os centros de dados serão construídos em colaboração com Edge Energy, um especialista em infraestrutura técnica, em terrenos dentro do portfólio de logística existente em Madrid, Barcelona, ​​Bilbao e na capital portuguesa, Lisboa.

À medida que aumenta a pressão para reduzir as emissões de carbono, as empresas também instalarão estações de carregamento de veículos elétricos de 100 MW com data centers para clientes de logística que desejam converter sua frota de carga em caminhões elétricos.

“Você não pode atender os mercados 5G espanhóis a partir de zonas disponíveis na Holanda ou nos Estados Unidos”, disse David Brush, cofundador da Merlin. “Documentação, Dropbox, Salesforce, Netflix – todos esses clientes estão usando requisitos de driver para data centers, acelerando a demanda de COVID.”

O fundador da Edge Energy, Jacob Garnemark, disse à Reuters que, com o declínio dos dados móveis 5G de alta velocidade, a infraestrutura de dados mundial precisa ser mais abrangente – e menos eficiente em termos de energia – para evitar sérios contratempos nas operações online.

A Edge Energy, subsidiária da empresa de tecnologia renovável Endeavor, criará data centers conectados à rede local de energia renovável e não consumirá água – uma característica extraordinária em um campo conhecido por confundir a água para resfriar seus servidores.