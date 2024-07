Sorteios Lotto, Superenalotto e 10eLotto para sexta-feira, 26 de julho de 2024: números vencedores e chances de ganhar

Sorteios Lotto, Superenalotto e 10eLottonúmeros de hoje, Sexta-feira, 26 de julho de 2024: No Leggo.it em tempo real nesta página, todos os números vencedores, com o jackpot da Superenalotto de hoje concedendo um jackpot de € 53,4 milhões. Todas as rodas da Loteria, os 10 números vencedores da eLotto estão vinculados ao mesmo sorteio da Loteria e os 6 números vencedores da Superenalotto.

Nem 6 nem 5+1 são multiplicados. Isso eleva o prêmio total para 55,7 milhões.

Loteria, sorteio na sexta-feira, 26 de julho de 2024

bastanteA partir das 20h de hoje, ao vivo nesta página, minuto a minuto, sorteando os números da competição de hoje Sexta-feira, 26 de julho de 2024. Estarão disponíveis todos os extratos das 10 rodas da Loteria, bem como a versão nacional notificada pela Agência de Alfândegas e Monopólios. Os sorteios da loteria são realizados todas as terças, quintas, sextas e sábados. No site Leggo.it você encontra o arquivo dos sorteios da Superenalotto 2021, 2022, 2023 e 2024, bem como os sorteios da Lotto, 10eLotto e Sivincetutto às quartas-feiras.

Sorteio da loteria para sexta-feira, 26 de julho de 2024

A Superenalotto será sorteada na sexta-feira, 26 de julho de 2024

Probabilidades e ganhos da Superenalotto para sexta-feira, 26 de julho de 2024

Muitas, rodas

Barry 50 83 70 71 48

Cagliari 35 50 74 61 6

Florença 14 50 62 76 83

Génova 32 50 53 85 5

Milão 11 32 21 9 75

Nápoles 10 50 29 38 70

Palermo 25 66 82 37 29

Roma 40 56 61 63 75

Turim 50 6 24 69 85

Veneza 2 77 71 70 76

Nacional 58 1 41 30 14

Como a quantidade muda com o número dourado?

O jogo na loteria tornou-se mais interessante e dinâmico graças ao Golden Number, a nova opção disponível a partir de junho de 2024. Ao selecionar esta opção, o jogador tem a oportunidade de prever o quinto número sorteado em cada uma das 11 rodas do jogo de loteria. Uma vez preenchido o boletim de jogo, resta aguardar o sorteio da Loteria que continua a ser realizado de acordo com o regulamento. A consulta é quatro vezes por semana, às terças, quintas, sextas e sábados à noite.

Sorteio da Subrenaloto na sexta-feira, 25 de julho de 2024

SoprenalotoA busca pelo time vencedor é interminável. Como escrevemos no início, hoje Sexta-feira, 26 de julho de 2024 Há mais de 52 milhões de euros em disputa na sexta edição no Leggo.it, e você pode encontrar um arquivo dos sorteios da Superenalotto para 2021, 2022, 2023 e 2024, bem como a Loteria de quarta-feira, 10eLotto e Sivincetutto.

Soprenaloto, mix

21 64 14 85 1 35

Coringa 70

Estrelas 5

10ELOTO, números vencedores

Os 20 números vencedores do sorteio de sexta-feira, 26/07/2024

Conjunto 10eLotto: 06 10 11 14 32 35 50 56 62 63 66 70 71 74 76 77 82 83 85 89

Número dourado: 83

Ouro duplo: 83 50

adicional:2 5 9 21 24 25 29 37 38 40 48 53 61 69 75

Superinaloto, probabilidades

Pontos 6 0 €0,00

Pontos 5+1 0 €0,00

Pontos 5 6 €20.241,15

Pontos 4388 €320,40

Pontos 3 14.041 26,56 euros

Pontos 2 225852 €5,12

