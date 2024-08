CIA, no show de Taylor Swift em Viena, os agressores esperavam causar ‘milhares de mortes’

paraLaura Zagarini

A CIA revela que o ataque fracassado ao teatro austríaco do “ERAS Tour” foi planeado para “matar um grande número de pessoas”.

Suspeitos Ataque falhado Nos shows de Taylor Swift em Viena no início deste mês, eles supostamente tentaram “assassinar”. Número enorme do povo” antes que a CIA, a agência de inteligência civil dos EUA, descobrisse informações que interromperam o planejamento e levaram a… Prisão dos responsáveis . Isto foi revelado pelo vice-diretor da CIA, David Cohen, que discutiu o assunto O plano falhou Quarta-feira, durante uma cúpula de inteligência em Maryland. Cohen falou de “dezenas de milhares” de vítimas potenciais.

Autoridades austríacas dizem O principal suspeito Inspirado na coleção Estado Islâmico . Ele supostamente planejou o ataque fora do estádio, onde eles deveriam se reunir Mais de 30.000 fãs Com facas ou explosivos caseiros.

A estrela da “Eras Tour” cancelou três shows em…Estádio Ernst Happel em Viena Depois de as autoridades austríacas a terem informado de um ataque planeado por quatro pessoas ligadas ao ISIS. Pelo menos três foram presos. Rápido hConcertos foram cancelados “Forte”“Isso me encheu de algo novo”, ele escreve em uma postagem nas redes sociais Sentindo medo E de A Um enorme sentimento de culpa Porque muitas pessoas planejavam ir a essas festas.” Mas Swift acrescentou: “Estou muito Grato às autoridadesPorque graças a eles lamentamos as festas e não as vidas humanas. O amor e a união que vi entre as multidões reunidas me deram coragem.”