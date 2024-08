Labirintite e shows em perigo: o que acontece com o éltra da Lamborghini?

Próximos concertos de Elytra Lamborghini Eles podem faltar devido a problemas de saúde do artista. A cantora anunciou em sua página do Instagram que estava com uma incômoda infecção no ouvido, que a obrigou a dormir desde esta manhã.

Publicidade no Instagram

Elettra Lamborghini, como sempre, escolheu a popular plataforma Instagram para comunicar seu status aos fãs. saúde. “ Tive labirintite pela primeira vez na vida. Ajuda! “Estou na cama desde esta manhã e para alguém como eu, que gosta de fazer mil coisas por dia, isso é uma condenação.” A cantora escreveu em sua página pessoal stories que se deita na cama com uma caixa de Betahistina, medicamento comumente usado para tratar infecções. Em seguida, por meio de um gif sarcástico, ela explicou que se sentia em uma montanha-russa devido à tontura e à sensação de desorientação que sentia Labirintite Provoca. O que complica a situação da cantora são os compromissos que a artista vem planejando há algum tempo.

Concertos estão em perigo

Quinta-feira, 29 de agosto Elettra Lamborghini deverá se apresentar no A baile de formatura Grátis na Piazza del Duomo em Prato. Mas suas condições de saúde instáveis ​​podem não permitir que ele suba ao palco do show. Ela mesma disse isso via Instagram. “A labirintite dura dois ou três dias. Eles me disseram: ‘Espero estar na festa amanhã'” Elettra anunciou isso, alertando os torcedores toscanos. O retorno ao vivo provavelmente será em 7 de setembro, quando a Lamborghini retomar o trabalho.”Excursão Elettraton“De Sassari com encontro marcado em Bonorva. Enquanto isso o artista confirmou que vai se cuidar na tentativa Ele se recupera No menor tempo possível e para não decepcionar muitos fãs.

Há um ano a garrafa no palco

Agosto não parece trazer nenhuma sorte especial para o elettra da Lamborghini. No ano passado, a Rainha do Twerking – como seus apoiadores a chamam – sofreu um grave acidente no palco de um de seus shows e foi violentamente ferida por uma garrafa atirada contra ela por alguém. um fãenquanto o executa.



Este gesto, que poderia ter causado graves consequências, foi fortemente condenado por Elettra Lamborghini, que repreendeu severamente o espectador após interromper o espetáculo por alguns minutos. Exatamente um ano depois, a cantora, que completou 30 anos em maio passado, acabou de cama com labirintite. Em suma, mais um Agosto para esquecer.