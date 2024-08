Talibã interrompe artes marciais mistas: ‘violento demais’

Roma, 29 de agosto. (Adnkronos) – Os últimos desenvolvimentos nos setores marítimo e espacial, as visões e objetivos da Itália e do Japão nestas áreas, e as suas repercussões nas respetivas economias: estes foram os temas da conferência “Economia Azul e Espaço” que se realizou e será realizada em Tóquio no penúltimo dia da etapa japonesa da turnê global do navio Amerigo Vespucci e Villaggio Italia, a exposição itinerante plurianual de excelência italiana que acompanha Vespucci aos principais portos dos cinco continentes. A conferência, organizada pela Marinha e Aeronáutica, contou com figuras de instituições, agências e indústria dos dois países discutirem metas para os próximos anos para os dois setores: do Ministério da Defesa ao Ministério de Negócios e Indústria. Itália, desde a Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (JAXA) à Agência Espacial Italiana (ASSI), bem como a Fundação para a Paz Sasakawa e empresas como Thales Alenia Space Italia, Fincantieri e DES.

Na abertura dos trabalhos, o Vice-Ministro dos Negócios e do Made in Italy, Valentino Valentini, enfatizou a convergência da visão de Roma e Tóquio e o desejo histórico da Itália e do Japão de ultrapassarem as suas fronteiras no mar e no céu, desenvolvendo e refinando as suas capacidades. Capacidades científicas, tecnológicas e operacionais. “Quod est superius est sicut quod inferius”, começou o vice-ministro Valentini, sublinhando que “a economia azul e a economia espacial estão interligadas devido ao seu carácter de dupla utilização, porque muitas vezes funcionam como apoio uma à outra. por exemplo, no domínio das comunicações, para fins e tecnologias.” Ele ressaltou que não é uma coincidência que existam dois projetos de lei na Itália que funcionam quase em paralelo. Recordando as dificuldades da actual situação geoestratégica, por exemplo os problemas de navegação no Mar Vermelho, Valentini sublinhou que “a cooperação entre a Itália e o Japão e o reforço a nível estratégico é também fundamental para garantir a segurança das rotas marítimas, que têm permitido desenvolvimento e prosperidade a nível global.”

Com quase 8.300 quilómetros de costa, a Itália sempre foi destinada à exploração marinha, tal como desde a década de 1960 está entre os países líderes na exploração espacial, tornando-se o terceiro país do mundo a colocar o seu próprio satélite em órbita. A conferência, realizada no Villaggio Italia em Tóquio, contou com a interação de atores internacionais com representantes do Ministério da Defesa, do Ministério de Negócios e Indústria da Itália, da Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial (JAXA), da Agência Espacial Italiana (ASI) e do Fundação para a Paz Sasakawa. E empresas como Fincanteri, Thales Alenia Space Italia e Deas.

“A Economia Azul representa uma oportunidade única para reforçar a importância da cooperação entre a Itália e o Japão, dois países com uma forte conotação marítima, cujo bem-estar, prosperidade e segurança estão intimamente ligados ao mar. actividades económicas relacionadas com os oceanos, mares e costas Estas incluem sectores tradicionais como a pesca, o transporte marítimo e o turismo. Além de sectores emergentes como a biotecnologia marinha, as energias renováveis ​​e a mineração em alto mar, disse o Vice-Chefe do Estado-Maior da Marinha, Almirante Giuseppe. Perotti Bergotto, disse no seu discurso que o potencial da economia azul é enorme e oferece grandes oportunidades de crescimento económico e inovação tecnológica. Explorando-o está o ambiente subaquático, que possui propriedades físicas que o tornam uma fronteira largamente inexplorada”, disse, observando que “de uma perspetiva económica e estratégica, a dimensão subaquática proporciona acesso a matérias-primas essenciais, como minerais de terras raras”.

As tendências atuais da economia espacial entre cooperação e diversificação foram o tema da segunda sessão em que participaram representantes dos setores público e privado do Japão e da Itália – entre eles o General Francesco Visetto, que falou em nome do Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica Vigor. General da Força Aérea Luca Goretti, General da Força Aérea e astronauta da ESA Roberto Vettori, Chefe de Aviação Humana e Experimentos Científicos da ASI Barbara Negri e Chefe da Divisão de Política Empresarial do Departamento de Energia. Business e Made in Italy – Amedeo Titi discutiu as perspectivas de uma das áreas mais relevantes da cooperação e concorrência internacional.

O General SA Francesco Festito, representante do Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, observou na sua mensagem de boas-vindas: “Este ano marca o 60º aniversário da presença da Itália no espaço, com o lançamento do satélite San Marco-1 que nos conduziu em 1964 será o terceiro país, depois da União Soviética e dos Estados Unidos, a atingir a órbita da Terra. O espaço é um dos setores de cooperação entre a Itália e o Japão, onde as Forças Aéreas já estão envolvidas em múltiplas atividades conjuntas no setor de defesa. incluir – além de missões conjuntas de treinamento e programas tecnológicos avançados – também a segurança do domínio espacial. Um memorando de entendimento entre a Força Aérea e a Força de Autodefesa Aérea do Japão em relação à cooperação em segurança espacial, especificamente consciência do domínio espacial/consciência situacional espacial, remonta ao ano passado, enquanto exercícios conjuntos também foram conduzidos com a USAF na Base Japonesa de Misawa. À medida que ativos como as aeronaves F-35A e Eurofighter Typhoon foram redistribuídos, os palestrantes – em nome do Japão, Koji Yamanaka, Diretor da JAXA – concordaram no facto de que a valorização das iniciativas de cooperação civil-militar e das parcerias público-privadas pode garantir benefícios tangíveis em termos de desenvolvimento e melhoria de capacidades operacionais e defensivas, tanto em termos de obtenção de retornos sociais, científicos, económicos e industriais tangíveis.