Nos últimos 10 dias, os russos avançaram um quilômetro a cada 24 horas

Do nosso correspondente Dnipro – um míssil balístico inteiramente produzido na Ucrânia – e esta é a promessa do Presidente Volodymyr Zelensky – Kyiv vencerá a guerra. Este anúncio surge depois de muito ter sido dito sobre Palyanitsa nas últimas horas. O drone “pão”. É uma palavra que os ucranianos usam para expor os sabotadores russos, porque não conseguem pronunciá-la corretamente. Arma a jato “inteiramente fabricada na Ucrânia” Que poderia atingir – como diz o vídeo mostrado – “vinte aeroportos militares russos e foi desenvolvido em tempo recorde, um ano e meio”.

As operações ucranianas em Kursk continuam há três semanas. 100 assentamentos foram controlados em uma área de 1.294 quilômetros quadrados Um sucesso possibilitado pelo alívio aprovado pelo Congresso em maio. Mas é o próprio Zelensky quem repete isso A necessidade de abolir as linhas vermelhas para proteger o Donbass, Impedir os avanços russos em Pokrovsk e os ataques à infra-estrutura energética. Este é o ponto futuro mais preocupante, que Os soldados de Moscou avançaram um quilômetro todos os dias nos últimos dez dias Que – confirmam fontes de campo – os invasores russos já estão ativos atrás das linhas inimigas enquanto a batalha começou em Seledov, um local ucraniano que visitamos nos últimos dias.

Para impedir o avanço de Putin – e eles continuam a afirmar a partir de Kiev – Há necessidade de mísseis ATAK de fabricação americana, O British Storm Shadow ou o French Scalp/T fazem a diferença. Isto também fica evidente nas declarações de um alto funcionário da segurança nacional da administração Biden, que permaneceu anônimo, que explicou a político como As autoridades russas retiraram 90 por cento dos bombardeiros do alcance de Storm Shadows e Atacms Lançamento de ataques aéreos em território ucraniano. Pelo menos 250 alvos militares e paramilitares na Rússia estarão dentro do alcance da ATKAM.