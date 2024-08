O Irã está pronto para atacar Israel. A mensagem americana para Teerã

Os Estados Unidos estão prontos para defender Israel se atacar o Irã. Esta é a mensagem que a Casa Branca está a enviar a Teerão através do porta-voz da Segurança Nacional, John Kirby. Os Estados Unidos deixaram a sua posição categoricamente clara nos seus contactos com o Irão:Não faça isso. Não há razão razoável para iniciar uma guerra regional“É a mensagem enviada a Teerão após o assassinato do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, na capital da República Islâmica e à luz da retaliação frequentemente declarada do Irão contra Israel.

Mas parece que o Irão “Preparado e bem posicionado” para lançar um ataque a IsraelKirby explicou. Ele acrescentou que os Estados Unidos instaram fortemente o Irão a não agravar a situação, porque não há justificação para travar uma guerra regional.

Enquanto isso, o enviado do presidente dos EUA, Joe Biden, ao Oriente Médio, Brett McGurk, chegou a Doha Durante as próximas horas será retomada uma nova ronda de negociações para tentar chegar a um acordo de cessar-fogo em Gaza e à libertação dos reféns. McGurk se reuniu com o primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Além de Gaza, discutiu com ele a visita do primeiro-ministro do Qatar ao Irão, segundo noticiou Axios.

Num contexto altamente tenso, Israel parece capaz de lançar um ataque preventivo contra ameaças potenciais no Irão, na Síria, no Líbano ou no Iémen. O cenário foi explicado à Sky News Arabia por uma fonte militar que pediu anonimato: Mas tal decisão cabe ao nível político.

Em relação aos ataques preventivos lançados por Israel contra o Hezbollah no domingo passado, a fonte disse que a maioria dos alvos no Líbano foram destruídos por 100 aviões de combate. A mesma fonte também expressou a sua convicção de que até ao final da guerra, as fronteiras do norte de Israel serão radicalmente diferentes, com mais soldados e infra-estruturas de segurança melhoradas.