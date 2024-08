Telescópio Einstein precisa de medições de silêncio e ruído na Sardenha

Quão silencioso é o local da antiga mina Souss Anatos em Lula, na região de Nuoro A Itália é candidata a sediar O futuro do telescópio Einstein de ondas gravitacionais? A partir do final de julho Grupo de pesquisa do Instituto Gran Sasso de Ciência composta por Jan Harms, Tomislav Andric e Ilaria Caravella (em colaboração com Matteo Di Giovanni, agora na Universidade Sapienza de Roma), Instale quatro estações de microfone para medir o ruído no local especialmente aqueles O que pode criar problemas ou limitar a sensibilidade da ferramenta mais poderosa de todos os tempos Capturar ondas gravitacionais, que quase atingiram o Big Bang que deu origem ao universo.

“Sabe-se que esses efeitos são maiores na superfície, mas tendem a ser mitigados no subsolo – explicam os especialistas em artigo publicado no site da ET Itália – o objetivo principal do experimento é Entenda qual a profundidade que o telescópio Einstein teria que ser construído para tornar essa fonte de ruído mínima . A estação central equipada com dois microfones também é capaz de avaliar o efeito do vento nas medições.”

Também em julho, uma equipe de pesquisadores do laboratório Saar-Graff (composta por Domenico D’Urso da Universidade de Sassari e Davide Rosa e Davide Ferrioli da Universidade de Milão-Bicocca e Infin) Instalação de alguns sismógrafos para caracterização do ruído sísmico Nos possíveis picos de ET, seja na hipótese de o projeto ter sido criado com geometria triangular ou em L.