Comparando arte e ciência, o diálogo entre o Teatro di Borgia e Esig em Gorizia • Il Goriziano

No âmbito do projeto Artefici.ResidenzeCreativeFvg, idealizado por Artisti Associati-Centro di Produzione Teatrale, foi desenvolvido um trabalho conjunto sobre o tema principal Go! Capital Europeia da Cultura sem Fronteiras 2025 Nova Gorica-Gorizia. A companhia escolhida, Teatro dei Borgia, distinguiu-se pela utilização de linguagens inovadoras e pela criação de novas visões. Ele vai! Sem Fronteiras não é apenas um slogan, é uma necessidade real que, para ser satisfeita, requer novas perspectivas, uma visão nova e irreverente.

É preciso que alguém atravesse a fronteira sem perceber, e alguém precisa apontar essa linha que não vê. Assim nasceu a palestra “Diálogos Fronteiriços, entre Arte e Ciência”, que terá lugar na terça-feira, 3 de setembro, entre a companhia Teatro dei Borgia e os representantes do Isig de Gorizia, na pessoa da realizadora Daniele Del Bianco e altos funcionários. . Pesquisador Lorenzo de Sabata.

O diálogo está aberto ao público no cenário pitoresco da antiga fábrica de chapéus da Via Rastello, em Gorizia, a partir das 11h00, e tomará em particular perspetivas interdisciplinares para explorar, com valor conceptual e geopolítico, a ideia de fronteiras, a sua representações e a experiência cotidiana das comunidades que as vivem. O que significa falar sobre limites? De limites físicos? Que limites permanecem nas mentes dos homens mesmo quando os limites físicos são ultrapassados? Unificar o território e negar fronteiras, ou pesquisar e ganhar experiência através da diversidade cultural e regional. Construir respeito pelos outros e reconhecimento mútuo.

Esta palestra insere-se num processo artístico em constante evolução que se estreia em 2025 em Nova Gorica e Gorizia, a Capital Europeia da Cultura.