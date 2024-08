Matteo Bassetti soa o alarme sobre o risco de contaminação de garrafas de água por bactérias e mofo: seu conselho

Durante anos Garrafas de água Eles se tornaram um acessório popular no dia a dia de muitas pessoas, principalmente no verão, quando é necessário beber água e se manter hidratado. Constituem uma alternativa mais barata e ambientalmente mais sustentável às garrafas de plástico descartáveis, mas podem esconder o seu potencial Riscos para a saúdecomo a poluição causada por Bactérias e mofose não for usado corretamente, como lembra o infectologista Matteo Bassetti.

Matteo Bassetti soa o alarme sobre garrafas de água

“até Garrafas de água Para água pode ser Contaminado E a colônia Por bactérias, fungos, mofo ou algas“.

É o aviso sobre isso Matteo Bassettidiretor de doenças infecciosas da Clínica San Martino, em Gênova, postou em sua página no Facebook sobre os potenciais riscos à saúde do uso de água engarrafada.

Na verdade, garrafas de água podem estar sujeitas a… poluição Capaz de promover o crescimento de microrganismos, principalmente se vierem Fique ao sol Ou em locais onde as temperaturas sobem, como o habitáculo de um automóvel no verão.

O conselho de Bassetti sobre o uso de água engarrafada

Neste post Matteo Bassetti apresenta Algumas dicas Evitar e reduzir riscos à saúde no uso diário de garrafas de água. Aqui estão eles:



Troque a água com frequência, pelo menos a cada 4-5 horas, principalmente se as temperaturas forem altas;

Evite encher o frasco para utilizá-lo por mais de 24 horas;

Limpe a garrafa com duas ou três lavagens antes de enchê-la. Se usarmos em casa, usamos a água restante para lavar o jardim, vasos e limpeza doméstica;

A cada 3-4 vezes que usamos, adicionamos uma rodela de limão ou um quarto de colher de chá de bicarbonato de sódio à água.

Como lavar sua garrafa de água

A melhor forma de evitar riscos é lavar e esterilidade Muitas vezes cantina.

Em um livreto Em relação ao uso e manutenção das garrafas de água que você criouInstituto Superior de Saúde Em cooperação com a Universidade Católica do Sagrado Coração, foi demonstrado um método simples e rápido Limpe a garrafa.

Encha a garrafa até a metade com água quente, adicione uma gota de detergente líquido e agite vigorosamente por alguns segundos.



Em seguida, enxágue-o, talvez com um limpador de cachimbo não abrasivo para alcançar melhor o fundo e as paredes internas. Depois deixe a garrafa secar de cabeça para baixo.