Seis casos de sarna no Hospital Castel di Sangro: início da vigilância

Seis casos de sarna foram registrados nos últimos dias no Hospital Castel di Sangro, incluindo pacientes e profissionais de saúde. O primeiro caso foi identificado num doente, marcando o início do surto, desencadeando de imediato medidas de controlo e prevenção.

Os profissionais de saúde afetados foram submetidos a exames completos e, em alguns casos, foram prescritos um período de descanso e tratamento preventivo. Ao mesmo tempo, começou a vigilância sanitária entre os pacientes para monitorar qualquer contaminação adicional e evitar a propagação da doença.

A sarna é uma doença de pele causada por ácaros Sarcoptes scabieiO que causa coceira intensa e irritação na pele. Embora não represente um risco grave para a saúde e geralmente possa ser tratado com sabonetes e cremes específicos, é importante tomar medidas preventivas para evitar a sua propagação.

As autoridades de saúde do hospital confirmaram que estão em curso todas as medidas necessárias para conter o surto e garantir a segurança dos pacientes e funcionários. A situação está sob controle e os esforços estão concentrados na eliminação da sarna e na prevenção de casos futuros.

O Hospital Castel di Sangro continua a manter elevados padrões de limpeza e segurança, e a equipe está empenhada em garantir que o ambiente permaneça seguro e protegido para todos.