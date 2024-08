Todas as negociações de hoje estão ao vivo

Lukaku Nas próximas horas, isso será anunciado por Nápoles. Ibrahim Rumo ao Milan, a Juventus espera Sancho Ainda há várias transferências a serem decididas dois dias após o fechamento da janela de transferências de verão. Todas as atualizações em tempo real nesta quinta-feira, 29 de agosto Corriere do Sport Stadio.

Roma, Bove está a um passo do transporte

Roma, Bove não treina e esvazia o tanque: Eintracht derrota Nottingham. O meio-campista está a um passo de ser vendido. Ele prefere sair por empréstimo: o motivo. Leia tudo

Udinese, baleado pelo Van Bremen

A Udinese chegou a acordo com o AIK para o meio-campista Rui Modesto (24): visitas médicas do jogador hoje. Depois os Friulianos fizeram uma transferência muito importante para Finn van Bremen (21 anos) do Basileia, que custa cerca de 5 milhões. O defesa holandês foi escolhido para substituir Nehuen Perez (24 anos), que deverá chegar hoje a Portugal para passar pelo processo burocrático com o Porto, com quem tem acordo. Recordemos que o argentino esteve sempre em equilíbrio nesta sessão de transferências, e ontem houve uma aceleração final na sua despedida da Liga Italiana.

Atalanta, aqui está Kosono

A Atalanta é realmente muito ativa: conseguiu onze novas contratações e a última delas, em ordem cronológica, é Odilon Kosono (23 anos), um zagueiro marfinense contratado ao Bayer Leverkusen por um caro empréstimo no valor de 5 milhões de euros e um retorno fixado em $ 25.

Início do Empoli

O Empoli é selvagem, para dizer o mínimo. Ele está pronto para intervir novamente e ontem chegou a um acordo preliminar com o jogador da Juventus Mattia De Sciglio (31). O lateral, que está fora dos planos dos bianconeri, já há algum tempo dialoga com o toscano e nas últimas horas chegou a sua abertura final: as partes, pelo que é evidente, conversaram longamente para acertar até o último fim. Detalhes sobre o contrato do jogador. Com os atacantes Pietro Pellegri (23) e Saba Sazonov (22) novos italianos, o zagueiro polonês Sebastian Walkiewicz (24) seguirá o caminho inverso e estará à disposição de Paolo Vanoli (52). Enquanto isso, Guillermo Maripan (30) chegou ontem à noite a Torino.

Gaetano em Cagliari, pressão final

Gianluca Gaetano (24) para o Cagliari, um processo que os campeões do negócio esperam concluir perto do sino do mercado de transferências. As negociações entre Napoli e Sardenha para o retorno do meio-campista da Campânia estão tão acirradas, a um passo da linha de chegada, que ontem houve mais uma importante reaproximação entre as duas partes. Assim o valor final ronda os 7 milhões de euros, com bónus e com acréscimo de uma percentagem na revenda. O negócio é aguardado com grande expectativa pelo jogador que está determinado a regressar à Sardenha depois da experiência da época passada.

McTominay, as consultas médicas estão prontas

Scott McTominay deixou o aeroporto de Capodichino naqueles minutos em meio a centenas de torcedores do Napoli comemorando. Agora o meio-campista segue para Castel Volturno para consultas médicas.

Sampdoria demite Pirlo

Andrea Pirlo não é mais treinador da Sampdoria. O ex-técnico da Juventus foi demitido do cargo de técnico da Sampdoria após a segunda derrota consecutiva em Salerno em poucos dias. Sutil e Giampaolo estão entre os possíveis substitutos.

Nápoles, McTominay desembarcou em Capodichino

Scott McTominay pousou no aeroporto de Capodichino. O meio-campista escocês, comprado do Manchester United, está pronto para começar sua aventura com a camisa do Napoli. Um acordo no valor de 30 milhões de euros mais uma percentagem sobre qualquer revenda futura do jogador.