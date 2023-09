Possíveis formações e onde vê-las

A prova é válida pelo quinto dia das eliminatórias do Grupo VII para o Euro 2024, onde se enfrentarão o segundo e o primeiro da classificação, respectivamente, com diferença de dois pontos. O jogo Eslováquia x Portugal terá lugar na sexta-feira, 8 de setembro de 2023, às 20h45, no Estádio Al Tehelny, em Bratislava.

Eslováquia-Portugal: Como chegaram as duas seleções

Os donos da casa sonham em ultrapassar o Luisitanie, do qual estão separados por dois pontos. Além disso, a equipe de Calzona segue invicta e quer continuar assim mesmo contra os adversários seguintes. Na rodada anterior, o sucesso ficou à frente do Lichtstein por pouco.

Os lusitanos são os favoritos à liderança do grupo e devem compensar a desilusão do Mundial, onde foram eliminados nos quartos-de-final por Marrocos. O início foi excelente com 4 vitórias consecutivas, incluindo a última por 1 a 0 contra a Islândia.

possíveis formações

Eslováquia (4-3-3): Dubravka, Bicaker, Favreau, Skriniar, Hanko, Kuka, Lobotka, Hamsik, Suslov, Polivka, Mac. Todo mundo é um calzone

Portugal (3-4-3): Costa, Ruben Dias, Dr. Pereira, Pepe, Cancelo, Ruben Neves, Bruno Fernandez, Dalot, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Liao. Todos Martinez

Onde você vê isso na TV?

A partida estará visível ao vivo e exclusivamente no canal Sky na sexta-feira, 8 de setembro de 2023, às 20h45

