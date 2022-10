Marciniak pelo Milan e Jovanovic pela Juventus

Compromissos Liga dos Campeões Na terça-feira, para o quinto dia de grupos, será a vez Milão E a Juventus , que parte de dois casos diferentes. Os rossoneri ainda estão na luta para se classificar para as oitavas de final, enquanto os bianconeri são o último recurso: vencer ou se despedir antes. Hoje, a UEFA nomeou árbitros para ambos os desafios.

Milão: o trio polonês em Zagreb

Diretor de corridas polonês experiente Simon Marciniak irá dirigir Dínamo Zagreb – Milão, com pontapé inicial aos 21. Para os rossoneri, é preciso vencer para que as chances de classificação não esmoreçam. Marciniak será assistido por seus compatriotas Paul Sokolnicki e Thomas Listkiewicz. É jogado no Estádio Maksimir. Haverá Tomasz Kwiatkowski em Var.