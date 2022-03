Mancini, Gravina, Portugal e Messi: as últimas

Um futuro incerto para Mancini. A Gravina está trabalhando nas reformas do futebol. CR7 está pronto para comemorar. Messi é ambíguo sobre o futuro

Roma – O Vig pressiona Roberto Mancini. Gravina, após a derrota contra a Macedônia, já reafirmou a confiança no técnico da Azzurra, o que fará hoje na chegada a Coverciano, mas existe a hipótese de que férias mancini. Neste ponto, entre as soluções possíveis e bem-vindas, a primeira diz respeito Fabio Cannavarona verdade a família Cannavaro, já que Paulo era um colaborador técnico de longa data (muito respeitado) de seu irmão campeão mundial, que o seguiu na China. Enquanto isso, Gravina depois de bater Batsuta na final da Copa do Mundo Trabalha em reformas relacionadas ao formato dos torneios e à estabilidade econômica do sistema. Mas não só: a Gravina tem em mente um projeto técnico-desportivo que parte das infraestruturas para chegar à melhoria viveiroscom a inclusão de novas regras para que os jovens joguem mais. Ingressos evaporam após 3 a 1 de fogos de artifício sobre a TurquiaAcompanhada pelo inesperado colapso da Itália com a Macedônia, a euforia explodiu em Portugal. Já com o passe da Copa do Mundo no bolso, Argentina lida com a questão da Venezuela sem problemas Na penúltima rodada das eliminatórias sul-americanas. A partida termina com um placar de 3 a 0 para o Celicion, e também é Messi quem foi ambíguo sobre o futuro no final da partida: “Depois da Copa do Mundo terei que repensar muita ousadia.”