Benfica espera que o Spartak de Moscou favoreça os portugueses para se qualificar

terça-feira noite em Raw 21:00 vai entrar em campo Benfica contra isso Spartak MoscouA corrida é válida para o retorno da última rodada de qualificação para grupos Liga dos Campeões. A partida está marcada para Estádio Luz de Lisboa. A primeira mão terminou com um empate em 0-2 com os portugueses sobre as terras dos russos.

Como os dois alcançam?

a Benfica Ele acabou de voltar de uma grande vitória na Rússia com uma pontuação de 0-2 que garante a qualificação para a próxima fase Liga dos Campeões. O Campeonato de Portugal arranca este fim-de-semana.

Ele Ela Spartak Moscou, Ele voltou de uma derrota em casa pesada na primeira mão desde então Benfica. 0-2 pontuado por redes Silva NS Gilberto.

A seleção russa, em seu campeonato, voltou de uma vitória e uma derrota de ambas por 1-0. Primeira partida fora contra Kazan (perdida), segunda vitória contra Samara.

Esperávamos o Benfica Spartak Moscou

No papel, todos estes azarões são para os portugueses. A passagem do papel não está em questão, se é que pode haver notícias do resultado de uma máquina. Portanto, nosso conselho é 1X, o dobro, com certeza.

Previsão: 1X + menos de 2,5