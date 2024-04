Equipa do sistema Benfica? Um livro que refuta a tese

Depois de servir como Ministro das Finanças da Ditadora Nacional de Carmona desde 1926, António Salazar estabeleceu um regime ditatorial em Portugal denominado “Estado Novo”. Corria o ano de 1933 e o regime que simpatizava com Mussolini e Hitler estava a caminho de se tornar o regime mais duradouro do século XX europeu. Os anos sombrios em que o Benfica, equipa de futebol da capital, conquistou tanto em casa (vinte campeonatos e quinze taças nacionais) como igualmente no estrangeiro, vencendo duas Taças dos Campeões Europeus em 1961 e 1962, a segunda das quais incluiu o formidável Eusébio, nascido naquela época. tempo. colónia portuguesa em Moçambique). Ainda hoje, 50 anos depois da Revolução dos Cravos que libertou Portugal da ditadura, o Benfica continua a ser a equipa de maior sucesso do país.

Estas vitórias agora distantes, bem como as alcançadas noutros domínios como o ciclismo ou o hóquei, foram exploradas pelo regime como ferramenta de propaganda. Assim, os rivais do Benfica – sobretudo o Sporting de Lisboa e o Porto – há muito que consideram estes sucessos, e muitas vezes ainda os consideram, como vitórias algo desleixadas. O jornalista e escritor João Malheiro realizou uma investigação para refutar esta tese, que depois se transformou num livro intitulado “Cartelha da Benficofobia”, com introdução escrita pelo presidente do Benfica, Manuel Rui Costa, famoso campeão do Milan e da Fiorentina, que também é membro do a seleção portuguesa. «Durante quarenta e oito anos de ditadura fascista – diz João Malheiro ao LaRegione – o Benfica foi um clube democrático e nunca se rendeu ao regime. Na verdade, tem sido discriminado: alguns dos seus dirigentes e atletas têm sido monitorizados ou mesmo perseguidos pela ditadura opressora. O Benfica sempre foi a equipa do povo e, por outro lado, é o maior clube de Portugal, com seis milhões de adeptos num país de dez milhões. Foi o único, naqueles anos sombrios, a realizar eleições democráticas e a empregar líderes e atletas antifascistas, alguns dos quais também apoiantes e financiadores dos movimentos de libertação nas colónias portuguesas. Por exemplo, Candido Plácido Fernández de Oliveira – jogador, treinador e mais tarde um dos jornalistas que fundaram o jornal desportivo “A Bola” – foi detido e encarcerado no campo de concentração de Tarval, em Cabo Verde.

Porém, no dia 30 de abril, poucos dias após a mudança de poder, o presidente do clube, Borges Coutinho, foi prestar homenagem ao Conselho de Salvação Nacional, que assumiu a liderança política de Portugal. “Borges Coutinho, um democrata, anunciou o apoio do clube à revolução antifascista e anticolonial – continua Malheiro – colocando todas as equipas do clube à disposição para ajudar no estabelecimento da democracia no país.” O Sindicato dos Futebolistas, liderado pelo jogador do Benfica Artur Jorge (que também foi seleccionador da selecção suíça e faleceu recentemente), apoiou as manifestações populares. «É claro que isto aconteceu depois do 25 de Abril – fala novamente Malheiro – porque antes disso era impossível: sob o regime fascista, algo semelhante teria levado à prisão. A ditadura, por exemplo, proibiu as comemorações do 1º de Maio no dia 1º de maio.”

Cinco anos antes da revolução, ficamos a saber pela leitura do livro, houve um jogo da Taça de Portugal que colocou o regime numa posição difícil. O jogo final foi disputado entre o Benfica e a Académica de Coimbra, “uma equipa formada por estudantes com uma clara postura antifascista”. O jogo transformou-se numa manifestação antifascista nas bancadas do Estádio Nacional, com o apoio conjunto dos adeptos da Accademia e do Benfica. A televisão não transmitiu o jogo e o Presidente da República, contrariamente à tradição, não quis assistir ao jogo.”

A Académica chegou à vantagem logo aos poucos minutos de jogo, mas o Benfica conseguiu empatar e ir para prolongamento. Nada se pode fazer contra a turma de Eusébio, que ainda conseguiu fazer a diferença e finalmente dar a taça ao Benfica com um golo. É estranho que depois do 25 de Abril, na Universidade de Coimbra, os estudantes tenham manifestado-se contra o futebol profissional e decidido retirar a equipa que representavam do campeonato nacional. Mas graças a outros estudantes, foi reorganizado depois de algum tempo e pôde dar continuidade a uma experiência que continua até hoje.

A ditadura em Portugal já começava a vacilar em 1968. Após um acidente doméstico (caiu da cadeira), o tirano Salazar sofreu um acidente vascular cerebral que o incapacitou, sendo substituído por Marcelo Caetano, que permaneceu no poder até abril. No dia 25 de Setembro de 1974, há exactamente cinquenta anos, quando ocorreu a chamada Revolução dos Cravos, golpe de estado levado a cabo por parte do exército, ou seja, o Movimento das Forças Armadas, que se tinha deslocado para a esquerda depois de travar a guerra colonial , um conflito que causou mortes de ambos os lados. Os soldados receberam o apoio do povo, que finalmente teve coragem de sair às ruas. O golpe – que ficou marcado pelo aparecimento de cravos nos canos das espingardas – resultou na morte de quatro civis às mãos das forças militares que permaneceram leais ao regime. Após a revolução, permitiu a criação de sindicatos no país, que surgiram também no mundo do futebol, permitindo aos jogadores libertarem-se dos clubes aos quais teoricamente pertenceram ao longo da carreira, e aos quais, portanto, tiveram de aderir. Apresentado de todas as maneiras.

O dia 25 de abril de 1974 foi uma quinta-feira, dia normal de treinos do Benfica. Rumores sobre a mudança de poder começaram a chegar ao acampamento, e os jogadores – liderados por Artur Gheorghe e Toni – começaram a buscar informações sobre o que estava acontecendo. No entanto, o Sporting, outra equipa lisboeta, tem vivido dias mais aventureiros. No final da tarde do dia 24, ele já havia disputado a semifinal da Copa da Europa, na Alemanha Oriental, perdendo por 2 a 1 para o Magdeburg. Naquela noite em que começou a revolução em Portugal, que começou com uma rádio a transmitir uma peça até então censurada de um cantor e compositor, os Verdes e Brancos partiram para regressar a casa, mas só o puderam fazer cerca de cinquenta horas depois, porque tiveram que desembarcar em Madrid e depois uma longa parada na fronteira entre Espanha e Portugal. Do seu país, nos anos em que as comunicações não eram o que são hoje, apenas notícias dispersas chegavam até eles. Quando finalmente chegaram a Lisboa, na manhã de 26 de Abril, Portugal era agora um país livre, depois de quase meio século de ditadura.

Seja como for, o futebol português não parou: no fim de semana seguinte, 27 e 28 de abril, estavam marcados os oitavos-de-final da Taça de Portugal: o Sporting venceu o dérbi ao Belenenses por 2-1, enquanto o Benfica venceu a equipa por 8-0. . Clube Oriental. A final foi disputada em junho, no Estádio Nacional, entre Benfica e Sporting, tendo este último vencido (2-1) após prolongamento. O livro “A Cartilha da Benficofobia” de João Malheiro será apresentado hoje, dia 25 de abril de 2024, no Estádio da Luz.