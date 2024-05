Empoli-Frosinone 0-0: notícias ao vivo ao vivo

Onde será realizada a partida: Estádio: Estádio Carlo Castellani – Arena Computer Gross

Cidade: Empoli

Capacidade: 19.795 espectadores14h40 Fonte: Getty Images

Boa noite e sejam bem-vindos à transmissão ao vivo do jogo Empoli x Frosinone, da 35ª rodada do Campeonato Italiano.14h40

O Desafio da Redenção será realizado no Estádio Carlo Castellani, em Empoli, onde o décimo sétimo e décimo quinto colocados da classificação, ambos com 31 pontos, enfrentarão o Hellas Verona. A equipa de Davide Nicola tem apresentado um desempenho inconsistente, salientando que desde a sua chegada ao banco, o antigo treinador da Salernitana somou cinco vitórias, três empates e seis derrotas.14h45





Momento mais positivo para o Frosinone, que está invicto há cinco jogos consecutivos, mas onde só conseguiu uma vitória, na última jornada frente ao Salernitana. No entanto, a forma fora de casa do Gialloblu tem sido muito fraca, nunca vencendo fora do Estádio Benito Sterpi, somando seis empates e onze derrotas.14h49

Formação oficial – O Empoli entra em campo no 3-4-2-1: Capril; Berezinski, Ismagli, Luberto; Gyasi, Marin, Gracie, Pizzella; Fazzini, Cambiaggi; Nyang. Disponíveis: Virtua, Caputo, Kakas, Cancellieri, Destro, Goglichidze, Berezan, Bastoni, Shependi, Zurkowski, Kovalenko, Elmaleh.14h52

Escalações oficiais – Frosinone entra em campo com 3-4-2-1: Cerofolini; Lerola, Romagnoli, Ocoli; Zortia, Mazzitelli, Barrenechea, Valeri; Solé, Brescianini; Shedera. Disponíveis: Haraway, Ibrahimovic, Sek, Geli, Kvernadze, Caso, Baez, Caio Jorge, Garitano, Kone, Kaminsk-Pahic, Fratali, Reinier, Marchesa, Bidawi.14h50

As formações das duas equipas são idênticas, com Nikola a ter de abdicar de Walkiewicz (hoje substituído por Ismaili), Ebouehi e Seri, bem como do guarda-redes suplente Berisha. Marine vence o replay com El Maleh ao lado de Grassi no meio-campo, enquanto Pezzella volta a ser favorito sobre Cacace na esquerda. Confirmações de Fazzini e Cambiaggi atrás de Niang, substitutos de Zurkowski, Cancelleri e Caputo.14h54

Pesada ausência de Eusebio Di Francesco, que dispensará o goleiro titular Turati, e foi substituído hoje por Serofolini, além de Oiono e Lusuardi. O ex-treinador da Roma confirmou os dez jogadores que disputaram a última rodada contra o Salernitana, com Chidera preferindo Caio Jorge e Kone. Haraway volta ao banco e pode assumir, assim como Reinier, Ibrahimovic e Cech.14h57 READ Jogadores que o treinador adora





Quase tudo está pronto no Stadio Carlo Castellani, em Empoli. Poucos minutos depois, o árbitro Daniele Duferi dará início à partida.14h57

Iniciando! O início do jogo Empoli-Frosinone. A primeira bola da partida é jogada pelos visitantes.15h07

4′ Uma partida muito tática e fechada no início.15h04

5′ Sole recebe a bola no poste mais distante e devolve para Mazzitelli, que faz o primeiro gol na entrada da área. Placar central, levantado para escanteio por Cabril.15h06

8′ Chidera faz passe horizontal para Brescianini, que controla a sequência ao entrar na área, mas é bloqueado por falta lateral de Ismagli.15h09





11′ Jogada pessoal de Sule, que parte pela direita, passa por vários jogadores e tenta chutar para o poste mais distante, mas erra o alvo.15h12

14′ Zorte procura a bola em profundidade para Mazzitelli passar, mas erra na medida e a bola vai parar nos braços de Capril.15h18

17′ Excelente cobrança de falta cobrada por Fazzini na entrada da área e Okoli bloqueou.15h19

18′ Caleb Okolie recebeu cartão amarelo por falta sobre Fazzini.15h19

21′ O gol no Empoli foi anulado! Grassi chuta da entrada da área e Cerofolini passa na área de Gyasi, que não erra no passe em dois passos. Mas depois de uma verificação do VAR, Doveri descartou o gol anterior de Spezia por impedimento.15h22





22′ Mazzitelli serve Chidera em profundidade, que controla e chuta da entrada da área. Alta conclusão.15h23

25′ Um escanteio de Soulé ao poste mais próximo foi ampliado por Barrenechea, que, no entanto, não conseguiu encontrar nenhum companheiro no segundo poste.15h26 READ Roma, futebolista positivo: o Milan está em perigo

28′ Ele foi atingido na lateral por Gracie, que permaneceu no chão com dores.15h28

30′ Agora estamos voltando a jogar com o Gracie regularmente em campo.15h30

33′ Um escanteio de Marin foi bloqueado por Serofolini com os punhos.15h33





36′ A intervenção tardia de Berezinski em relação a Chidera. Pontapé livre para Frosinone.15h37

38′ Cambiaggi volta pela esquerda e passa para o segundo poste em busca de Loberto, que não consegue alcançar a bola.15h39

40′ Chidera recebe na entrada da área, retorna pela direita e chuta de repente. Cabril presta atenção e cai no chão.15h41

43′ Shedera está tentando! Mais um passe pessoal do camisa 70 para Frosinone, que se liberta do lado esquerdo da área, desvia a bola para a direita e chuta forte para o poste mais distante. Capril cobra escanteio.15h44

45′ É concedido um minuto de acréscimo.15h46





45’+2′ Fim do primeiro tempo: Empoli Frosinone 0-0. Castellani não marcou nenhum gol no primeiro tempo.15h48

A partida entre Empoli e Frosinone foi fechada e emocionante até aqui. Os visitantes começaram melhor com um remate perigoso de Mazzitelli, mas aos 21 minutos a equipa de Nicola marcou, após passe vitorioso de Gyasi, após um remate de Grassi ter sido bloqueado por Cerofolini. Mas após verificação do VAR, Dufry descartou impedimento. O time amarelo não tem medo e volta a atacar, desta vez com Chidera, que chuta duas vezes, mas não consegue vencer Capril.15h56

Até ao momento, o Empoli não conseguiu deslocar Cambiaggi nem contratar Niang, que muitas vezes ficava sozinho diante dos defesas do Frosinone, devido à falta de apoio dos dois extremos, Gyasi e Pizzella. O empurrão de Zortea e Valeri foi ainda maior, pois ajudaram a equipa de Di Francesco a encontrar alternativas de jogo para passar a bola a Soulé, imprensado entre os defesas de Nicola.15h59

46′ READ Todas as emoções da oitava rodada do Aberto da Austrália Vamos começar novamente! Início do segundo tempo da partida entre Empoli e Frosinone. Nenhuma mudança no primeiro tempo.16h05

47′ Marin recebe pela esquerda da área, retorna pela direita e chuta para a trave próxima, mas encontra leve desvio de Zorte que manda para escanteio.16h08





50′ Jogada perigosa de escanteio de Frosinone, com Sole fazendo passe rasteiro para Brescianini, que tentou desviar de dentro da área, mas seu chute foi bloqueado.16h10

53′ Um escanteio cobrado rasteiro no poste mais próximo por Sole em busca de entrada de Romagnoli foi bloqueado por Gyasi.16h13

54′ Sole serve Chidera na área, que vira e tenta chutar com o pé esquerdo. Seu chute foi bloqueado por Al-Ismaily e acabou nos braços de Capril.16h14

55′ Primeira substituição para o Empoli. Sai Alberto Gracie e entra Youssef El Maleh.16h14

55′ Segunda substituição para o Empoli. Entra M’Baye Niang e entra Francisco Caputo.16h15





58′ Falta de Cambiaggi sobre Barrenechea e cobrança de falta de Frosinone.16h20

60′ Emanuele Valeri foi advertido por falta tática sobre Cambiaggi.16h20

63′ Al Maleh pega a bola de Caprelli e passa perto de Cambiaggi, que assume o controle e chuta com o pé direito pela entrada, sem acertar o gol.16h23

64′ Pierzynski salva Empoli! Brescianini passa para Ismagli dentro da área e passa horizontalmente para Chidera, que tenta chutar para Caprile, mas Berezinski substitui o goleiro e consegue bloquear com um deslize.16h25

67′ Um momento de pressão do Empoli, que busca o gol inaugural.16h27





68′ Youssef Al-Maleh alerta para um duro desafio contra Soleil.16h28

71′ Jacopo Fazzini Simone substituiu Piotr Surkowski16h30