Campeões: segundo dia nas pistas para os italianos – futebol

(ANSA) – ROMA, 12 de setembro – Apenas o Napoli venceu o primeiro dia da Liga dos Campeões, mas o segundo dia programado entre terça e quarta-feira vê as quatro equipes italianas, todas candidatas na tabela de probabilidades do Snai. O primeiro a entrar em campo será o Inter, que voa para a República Tcheca para enfrentar Victoria Pilsen, com “2” em baixa (1,42). Quanto ao empate e à vitória dos checos, subiu para 4,75 e 7,00, respetivamente. O desafio na Escócia entre Glasgow Rangers e Nápoles foi adiado para quarta-feira, mas a vantagem nas probabilidades de Spalletti permanece: mais três pontos jogam a 1,80 contra 3,85 para o “X” e 4,25 para o “1” do Rangers.



A Juventus está à espera da visita do Benfica e a primeira delícia europeia para os bianconeri é 2,15, enquanto as outras duas marcas estão a uma curta distância. O ataque português às 3h30, o empate às 3h45. Por fim, AC Milan e Dínamo Zagreb veem no quadro do Snai a vitória rossonera cotada a 1,28; Ele ainda vai para 5,75, “2” para 10. (ANSA).