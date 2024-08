Milão-Roma: Intercâmbio Saelemaekers-Abraham está prestes a ser concluído

Duas equipes estão com dificuldades e tentando trabalhar juntas para resolver alguns problemas. O Milan é a alternativa a Morata e a Roma é a alternativa forte da direita. Assim nasceu a nova ideia de intercâmbio entre Alexis Saelemeakers E Tammy Ibrahim Com uma alteração a favor do Gyalurrusso.



ACORDO COM SAELEMAEKERS – Para a Roma, Saelemaekers não é apenas uma ideia, mas um objetivo concreto. Pelo que a nossa redação apurou, foi ideia de Guisolfi contratar o extremo belga independentemente do acordo, e por isso foi alcançado um acordo com o belga para a sua transferência para os Giallorossi nas últimas horas.



Contatos constantes – Desde ontem à noite, Roma e Milão intensificaram os contactos para perceber a viabilidade da operação. Uma teleconferência foi realizada entre o CEO do AC Milan, Giorgio Forlani, e a CEO da Roma, Lina Solocco. Para compreender os alicerces económicos sobre os quais serão construídas as negociações, e depois dos recentes contactos que hoje tiveram lugar, o processo aproxima-se do fim.



Proposta de Milão – A proposta rossonera é incluir Saelemaekers com um Avaliação de 17 milhões de euros e acréscimo de um ajustamento económico de 4/5 milhões de euros. Roma estima valor de Ibrahim em 22 milhões Não quer valorizar Saelemaekers além dos 12 milhões de euros esperados para a recuperação de Bolonha que não foi implementada no final do ano passado, mas nestes minutos a diferença inicial de 10 milhões de euros está a diminuir e as duas partes estão cada vez mais próximas de fechando o acordo de negócio. Abraham deseja muito o Milan, e Silmaekers aguarda notícias e disse sim à Roma.