Portugal – Eslovénia no Campeonato da Europa 2024, Martinez: conferência de treinadores portugueses

Compromisso com o papel é fácil de fazer Portugal para Cristiano Ronaldo. No entanto, a história deste Campeonato da Europa ensinou-nos que baixar a guarda nunca é a escolha certa, como disse o treinador Martinez Na véspera dizia: “A partir de agora começa um novo torneio, Está dentro ou fora. Mas posso afirmar que depois desses três primeiros jogos o time está pronto. Não é fácil disputar o Europeu, mas estamos preparados para enfrentar esta fase Judiciário direto. Muitas seleções nacionais aqui provaram que esse é o caso uma personalidade E a crença de que podem vencer e isso também se aplica à Eslovénia. São organizados, competitivos e cada jogo é decidido nos pequenos detalhes: temos que estar no nosso melhor.” A primeira vez nas oitavas de final pela EslovêniaMais um motivo para a seleção nacional bolo Para continuar o sonho: “É um momento histórico para eles. Admiramos o que estão fazendo. Eles jogam como um time de clube“.