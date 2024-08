Caminhoneiro português ao volante 22 horas sem descanso

Um camionista português de 50 anos teve um problema Ele dirigiu por vinte e duas horasTransportar quase 16 toneladas de peixe fresco de Portugal para a província de Chieti sem cumprir o período de descanso exigido pela legislação comunitária. Em 25 de agosto de 2024, pouco antes da portagem de Forlì, um condutor de camião foi parado para uma verificação de rotina pela polícia de trânsito que patrulhava a autoestrada A14. Observando o estado de confusão e falta de clareza do caminhoneiro, as autoridades decidiram realizar novos testes. A investigação revelou que o camionista iniciou a viagem na manhã do dia 24 de agosto e, de acordo com a impressão do tacógrafo, conduzia continuamente há vinte e duas horas. Usando o cartão de motorista de um colega. As autoridades também encontraram outras infrações durante a viagem, incluindo excesso de velocidade e insuficiência de documentos exigidos para o transporte internacional de carga. O total da multa administrativa superior é superior a 6 mil euros. Junto com a multa, foi apreendida a carteira de motorista do caminhão e também o cartão de motorista utilizado ilegalmente. Um veículo pesado, essencial para o transporte de cargas, foi colocado sob detenção administrativa, atrasando ainda mais a entrega de mantimentos à província de Chieti.

