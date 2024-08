Nova negação da ASL de suicídio assistido para Martina Oppelli – Notícias

Universidade Giuliano Isontina conta com Comissão de Saúde “rejeitado novamente” lá Um pedido de ajuda de Martina Oppelli que cometeu suicídioO arquiteto de Trieste, de 49 anos, sofre de esclerose múltipla progressiva.

Vídeo No fim da vida, Martina Oppelli pede suicídio medicamente assistido

A Associação Luca Coscioni anunciou que “apesar da ordem do Tribunal de Trieste exigindo uma nova avaliação médica, foi negado a Azuki o acesso à morte voluntária, ignorando a sentença de 2024 de 135 do Tribunal Constitucional” “Esclareceu o conceito de tratamentos de manutenção da vida”, e “Martina está num sofrimento sem fim”.

Inicialmente, reiterou a associação, Azuki negou à mulher o acesso à morte assistida porque, segundo o relatório inicial, “continuação da assistência de terceiros para a realização de quaisquer medidas, incluindo alívio da dor, anticoagulação, terapia antitrombótica, nutrição e hidratação, e a uso de broncodilatadores não são terapias de manutenção da vida.” .”

“À medida que as condições de Martina continuam a deteriorar-se, o tribunal ordenou que Azuki reavaliasse as condições de Oppelli dentro de 30 dias, enquanto ela depende de uma chamada máquina de tosse”. Mas Azuki “confirmou a sua negação com base numa declaração que minimiza o papel da terapia da qual Martina depende diariamente”.

“O relatório também levanta dúvidas de que a máquina para tosse tenha uma finalidade ‘preventiva’ e não uma necessidade terapêutica”, observa a advogada Filomena Gallo, secretária da Associação Coccioni. “Este relatório é um insulto ao sofrimento de Martina. Por isso, além de proceder contra a avaliação”, “implementaremos os caminhos que o caso sugere relativamente às responsabilidades que determinarão as graves consequências para Oppelli”.

