Rui Patricio por uma temporada: O português também é oficial

Rui Patrício SeráAtlanta Até 30 de junho de 2025. O clube nerazzurri anunciou isso. O internacional português, campeão europeu e vencedor da Liga das Nações com Portugal em 2016 e 2019, já se instalou na cidade durante a passagem de três anos pela Roma, que termina a 30 de junho.

A Atalanta BC tem o prazer de anunciar que para a atual temporada, 2024/25, Rui Pedro dos Santos Patrício, mais conhecido como Rui Patricio, vestirá a camisola dos Nerazzurri.

Na sua longa e distinta carreira, o guarda-redes português de 36 anos disputou mais de 700 jogos por equipas de clubes e mais de 100 jogos pela seleção portuguesa que venceu o Campeonato da Europa de 2016 e a UEFA Nations League 2018/19. Como protagonista.

Crescendo nas camadas jovens de Lieria e Mazzares, ingressou nas camadas jovens do Sporting Clube de Portugal aos 12 anos, estreando-se na equipa principal aos dezoito anos. No Sporting inicia um importante ciclo que terminará em 2018 depois de disputar 466 jogos, 182 jogos sem sofrer golos e conquistar 7 títulos (3 Taças de Portugal, 3 Supertaças de Portugal e 1 Taça da Liga), o jogador com mais presenças no clube português história em 93 competições da UEFA. Teve também a satisfação de terminar em terceiro lugar na lista elaborada pela IFFHAS em 2016 e figurar na lista dos 30 jogadores indicados à Bola de Ouro.

Após 12 temporadas deixou o Sporting para tentar uma nova experiência em Inglaterra. Ele vestiu a camisa do Wolverhampton de 2018 a 2021, o que o levou a superar o número de perdedores da Premier League (112 para ser exato) e chegar às quartas de final da UEFA Europa League em 2020.

Por isso, foi comprado pela Roma no verão de 2021, agregando experiência no campeonato italiano à sua rica trajetória profissional. Em três temporadas, disputou 129 jogos pelos Giallorossi, 96 deles na Serie A, com o capitão a vencer a UEFA Conference League em 2022 e a chegar à UEFA Europa League no ano seguinte.

A sua carreira na selecção de Portugal também foi longa e prestigiada, começando já nas camadas jovens e chegando ao Mundial Sub-16 a Sub-20.

Em novembro de 2010, ele fez sua estreia pela seleção principal aos 22 anos, em uma vitória amistosa por 4 a 0 sobre a Espanha.

Em 2016 entrou para a história do seu país ao vencer o Campeonato da Europa: foi titular em todos os jogos dessa edição, foi decisivo no apuramento para as meias-finais ao defender o quinto penálti da Polónia, não sofreu golos em ambas as meias-finais contra As finais contra o País de Gales e a França (as suas defesas contra Griezmann, a quem foi dedicada uma estátua na sua cidade natal, Marrass, município de Lira, foram memoráveis) e acabaram por chegar aos 11 primeiros do torneio. 2019 também viu sucesso na Liga das Nações da UEFA, derrotando a Holanda na final.

Com Portugal participou em 3 Campeonatos do Mundo, 5 Campeonatos da Europa e disputou 108 jogos, tornando-se no guarda-redes mais destacado da história da selecção portuguesa.

A família Percassi, a família Pagliuca e todo o clube dão as boas-vindas a Rui, desejando-lhe muita satisfação com a camisola dos Nerazzurri – individualmente e em equipa.