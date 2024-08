O campeão português fica invicto pela primeira vez

Cristiano Ronaldo começa a olhar para a sua pós-vida

Pela primeira vez, depois de muitas negações, sobretudo nos últimos anos, em meio aos rumores da sua aposentadoria do futebol, Cristiano Ronaldo falou pela primeira vez ao canal português ‘Agora’ sobre qual é a sua última fase. Carreira e momentos potenciais identificados para dizer basta.

“Provavelmente me aposentarei em dois ou três anos, com certeza ainda vestirei a camisa do Al-Nasser – anunciou CR7 -. Estou feliz aqui, me adaptei bem a este país. anúncios, se eu decidir deixá-la, é uma jogada natural. Existe a Liga das Nações e eu adoraria jogar.

O banco não parece estar no futuro de Ronaldo, pelo menos para já: “Não estou a pensar na possibilidade de ser treinador, titular ou outra realidade. Para ser sincero nunca pensei nisso, para ser sincero vejo-me envolvido noutros contextos fora do futebol. Mas ninguém pode saber o que acontecerá a seguir”, disse ele.

Cristiano Ronaldo, que completa 39 anos no dia 5 de fevereiro, está no Al-Nassr desde janeiro de 2023, após uma segunda passagem pelo Manchester United. Com o Riyadh Club, ele venceu a Copa dos Campeões Árabes em 2023, marcando os dois gols na final de 2 a 1 de seu time (após prorrogação) contra o Al-Hilal.