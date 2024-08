Sharon, havia três pessoas no local do assassinato: “O que estava na bicicleta se movia como um torpedo”.

DesligadoMaddalena Berbenni e Alfio Sciacca, enviados para Terno d’Isola

Procure o estranho que pedalou pelo Castegnate em Terno d’Isola, momentos depois de Sharon Verseni ter sido esfaqueado. Os investigadores o consideram uma testemunha chave. Filmado por múltiplas câmeras

As sombras se movem à noite em Terno di Isola. Eles estão perfurando Entre os bancos de um oásis do tráfico de drogasFica na praça principal da cidade, praticamente uma igreja, ao pé de uma praça de árvores verdejantes. Eles entram em um parque público próximo que deveria estar fechado à noite, mas tem acesso gratuito 24 horas por dia. Eles sussurram sob o arco que os protege de olhares indiscretos. Então eles circulam pelo centro. Se o misterioso homem de bicicleta referido pela polícia que investiga o assassinato de Sharon Verseni faz parte de um submundo do crime contra o qual o município luta há algum tempo em meio à constante pressão dos cidadãos e incidentes relatados mesmo em plena luz do dia, Esta é uma das hipóteses atualmente levantadas.

Verificando um nome Os detalhes do material em questão são cobertos pelos requisitos de investigação Mais urgente do que nunca. Nas últimas horas descobriu-se que os investigadores estão se concentrando em um nome específico, mas ainda não têm certeza se está correto. A notícia, confirmada na hora do almoço, foi desmentida à noite. Claro, eles parecem ter recusado a opção Que poderia ser o assassinoUma dedução que teria ocorrido dias atrás, através do trabalho que realizaram Nas câmeras.









































































































READ Lazio-Milão, boletins, melhores e piores: Ciclone Zacagni, Calabria e Leao fantasmas

Filmado com múltiplas câmeras O homem na bicicleta foi capturado por vários sistemas de videovigilância: ele vagou de um lado para o outro pela cena do crime e depois decolou como um foguete. Faça referência cruzada às eras do cinema Sharon sai da Praça VII do Martírio e enquadra-a com os últimos quadros tirados do Castegnate, Então ela mesma liga para os serviços de emergência Faltando 52 minutos para a meia-noite (“Ele me esfaqueou”), a crença atual é de que não pode ser o assassino. Na verdade, não pode haver coincidência quanto ao momento. O ciclista chega imediatamente ao local do crime? Acreditável, mas não há confirmação disso. Também não está claro se a garçonete de 33 anos segue exatamente o caminho que seguiu e acabou na mesma câmera pública que a captura no canto da praça. e via Castegnate.

Após a morte, ele foi recapturado enquanto se afastava “como um torpedo”. “Ciclista”, claro. A emboscada surge após 150 metrosNos momentos seguintes, Antonio Laveneziana, aposentado da Apúlia que está sendo julgado por perjúrio, é filmado caminhando na direção errada sob a varanda. “É um Torpedo”Laveneziana anunciou aos repórteres para descrevê-lo na lei que, ao encurralá-lo, o advogado Emanuele Marchisio se mostrou. Em sua primeira versão, o homem de 76 anos, que tem antecedentes criminais, disse que foi dormir naquela noite após denunciar a polícia. Em vez disso, ele também está nos registros: Descendo a rua de bicicleta e acima Laveneziana vira a cabeça enquanto fuma e acompanha o movimento. Mas o velho insiste que não sente nada. Ele não enxerga bem, diz ele, e tem problemas de audição.

Por que você não foi à polícia? Se o que os investigadores identificam for verdade Cerca de vinte pessoas Eles ficam em Terno de Isola, não muito longe da cena do crime, para trazer informações úteis (Cerca de dez já foram encontrados)Alguns metros e em momentos críticos serão apenas três através de Castegnate: Sharon, seu assassino e o estranho de bicicleta. Isto ilustra a importância do depoimento de testemunhas oculares: não há outros (entre transeuntes ou moradores de edifícios vizinhos). E esse trecho foi descoberto pelas câmeras. Mas se ele realmente viu o esfaqueamento ou o assassino em fuga e a menina ferida procurando ajuda desesperadamente, por que o “ciclista” fugiu e não se apresentou com a polícia agora? Voltamos ao submundo do crime do paísEmbora – note-se – sejam raciocínios simplistas na ausência de contribuições dos investigadores. Pode ser qualquer pessoa que não fale por medo ou por ignorância. READ Tempo, 28 de dezembro será estável com temperaturas acima do normal

Detectores de metal chegam a Terno de Isola em busca da arma Entre hoje, 28 e amanhã, 29 de agosto, Os Carabinieri retornarão pelo Castegnate e ruas vizinhas. Não foram recebidas respostas positivas do Parma Riz entre as lâminas enviadas para análise. Quatro semanas depois, a arma do crime desapareceu e, segundo o médico legista Matteo Marchesi, poderia ter sido uma grande faca de cozinha ou um punhal. Neste momento, ela será revistada com detectores de metais por pessoal especializado que dissecará a área. «Algumas estradas municipais serão fechadas ao trânsito Por um determinado período de tempo, mesmo sem contato prévio com os usuários e moradores das vias”, alerta o prefeito Gianluca Sala, que colocou policiais locais para monitorar as áreas afetadas. corpo da vítima, se a melhora esperada não vier dos laboratórios, o mistério de Sharon dá a impressão de que ficará escrito por muito tempo.



Acesse todas as notícias de Bérgamo