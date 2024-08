O capitão bayesiano não respondeu ao advogado. Ex-comandante Edwards: “navio além dos limites operacionais” – Notícias

O comandante do Bayesian, James Cutfield, forneceu aos investigadores uma reconstrução daqueles minutos horríveis no mar, quando o veleiro afundou, arrastando sete corpos a 50 metros de profundidade. Apesar de ser suspeito de um naufrágio negligente e de vários casos de homicídio culposo, Termini Imeris não respondeu às perguntas do advogado.

Quem é James Cutfield, o comandante do barco bayesiano agora sob investigação – Notícias – Ansa.it Neozelandês, marinheiro profissional, iatista há muitos anos (ANSA)

O comandante, alertam os advogados, “exerceu o seu direito de não responder por dois motivos básicos: primeiro porque está muito provado”, e depois “porque fomos nomeados ontem, para revelar a linha de defesa completa, completa e correta que necessitamos”. . Para obter dados contínuos que não temos atualmente”. E “neste momento não sabemos se há outros suspeitos”, diz o advogado Rizzuti.

Contudo, quando for confiada a tarefa de post-mortem, novos registos deverão ser formalizados, dando aos suspeitos a oportunidade de contratar peritos e consultores para investigações não recorrentes.

Entre eles podem estar o primeiro oficial, Dijks Koopman, e o marinheiro que estava de guarda na noite do naufrágio. Não está excluído que também serão feitas avaliações sobre a companhia marítima e a empresa que administrou o navio. Os jurados estão a obter elementos úteis para esclarecer o que aconteceu na noite de 19 de agosto, quando o veleiro de 56 metros afundou num quarto de hora, enquanto o navio holandês Sir Robert Baden-Powell encalhou a poucos metros de distância. O barco britânico conseguiu interceptar e salvar 15 pessoas que caíram ao mar: nove tripulantes e seis passageiros, incluindo a proprietária da Bayesian Shipping Company, Angela Barcares, e a esposa do CEO Mike Lynch, que morreu com ela. Filha de 18 anos, Hannah. Stephen Edwards, Presidente Bayesiano de 2015 a 2020, não acreditou na hipótese de porta aberta, o que levaria a tripulação a dizer, segundo ele, que a porta esquerda estava “100% não aberta”.

Bayesian, acredita ele, “ultrapassou seus limites funcionais”. O Instituto de Ciências Marinhas do Conselho Nacional de Pesquisa (Cnr-Ismar) confirma que o barco esteve no centro de um evento climático incomumente violento com base no registro de um evento semelhante em julho. 2008. Medido a partir do alto Adriático e do fundo do oceano. Um estudo publicado em 2012 mostrou que os ventos passaram de 3 metros por segundo para 30 metros por segundo (equivalente a 108 quilómetros por hora) em apenas alguns minutos após a tempestade. Os minutos ultrapassaram o máximo detectável pelo instrumento (40 metros por segundo).

Paralelamente à investigação do Ministério Público, está em curso outra investigação igualmente sofisticada, que rastreia o naufrágio com 18 mil litros de combustível no fundo do mar. É chefiado pela Guarda Costeira. Em colaboração com a equipe da Orba Sicilia, os mergulhadores coletam amostras da coluna de água próxima ao naufrágio usando ROVs e sondas paramétricas específicas para análise da qualidade da água. Não há vazamentos nos tanques neste momento. Nesta frente, a empresa bayesiana de “gestão de barcos” Camper & Nicholsons “não se envolve em operações de extração de combustível” e “recuperação de destroços” e “a prioridade da empresa é apoiar os sobreviventes e prestar assistência às tripulações”. e suas famílias.”

