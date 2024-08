Conceição-Juventus, consultas médicas concluídas: os portugueses assinam em breve

A aventura na Juventus de Francisco Conceição, extremo-ofensivo nascido em 2002 e que chegou com um caro empréstimo do Porto, começou oficialmente. O português de 21 anos, que chegou a Turim durante a noite, fez esta manhã as suas visitas de rotina ao JMedical. Agora falta apenas a assinatura do contrato e um anúncio oficial. Recebido por cerca de uma centena de adeptos, o antigo jogador do Porto retribuiu a multidão com selfies e autógrafos. Filho da Arte e extremo da seleção nacional, Francisco Conceição vai à Juventus com um sério empréstimo de 7 milhões de euros (incluindo o pagamento do salário) e 2 bónus. Assim, o jogador está disposto a assinar um contrato válido até 30 de junho de 2025.

O técnico da Juventus, Thiago Motta, revelou-se ontem no mercado de transferências da Juventus: “Nico Gonzalez e Francisco Conceição são jogadores fortes, por isso virão para a nossa equipa. Todos os jogadores que vierem vão dar-nos uma grande ajuda para sermos competitivos até ao fim. “