Sharon Verseni, assassino ‘descontou’ 60 câmeras: ‘Ele teve sorte ou sabia onde elas estavam’

850 metros e 60 câmeras. A pessoa que matou Sharon Verzeni ao longo da Castegnate 32, em Terno d’Isola, na noite entre 29 e 30 de julho, foi talvez a mais afortunada. Ou ele tinha um plano. Isso porque a maior parte dos aparelhos de gravação que estavam no caminho da vítima são de sua casa via Merelli, onde também mora seu companheiro Sergio Rocco. E há duas rotas de fuga da cena do crime, ambas com menos de um quilômetro de extensão e não cobertas por câmeras. Muito provavelmente o assassino levou um dos dois. Talvez aquele que lidera a frente do casal para casa? Então veio um homem de bicicleta. O filme foi filmado a cerca de 400 metros da rua onde ocorreu o crime. Ele pode ser o assassino ou a testemunha. Mas ainda não foi encontrado

Rotas de fuga

Existem duas rotas de fuga da cena do crime que não são cobertas pelas câmeras. Um, explica hoje Corriere della SeraAtravessar um pátio de condomínio por Castegnet e sair pela Rota. A partir daí você entra em uma grande área verde. Não coberto por câmeras. De lá você pode ir em qualquer direção. A outra rota de fuga sai do local do crime via Primo Maggio via Casolini. E é alcançado via Delle Gere e via Marelli. Sharon e seu parceiro moravam na 28E. No entanto, os investigadores fazem questão de salientar que o percurso possui câmaras privadas que não podem ser vistas da estrada. Outro detalhe que surgiu nas últimas horas é o momento da chegada da polícia à casa de Rucko. Às 4 da manhã, cerca de três horas após o assassinato. Enquanto isso, o hábito de Verseni emerge das histórias dos vizinhos.

60 câmeras

Na verdade, a mulher muitas vezes “saía tarde da noite. Praticamente o mesmo caminho. Mesmo no inverno, ela caminhava de casaco no escuro”. Portanto, as estranhezas que os pais relataram aos investigadores pareciam normais para Sharon. Com base nos resultados da autópsia, seu assassinato teria sido um ataque violento cometido por um homem comum. Não é um assassino profissional como inicialmente se supôs. São 60 câmeras ao longo do percurso, entre dispositivos públicos e privados. Existem cerca de quarenta silhuetas que são imortais. Trinta pessoas foram identificadas. 10 pessoas, incluindo o ciclista, desapareceram na chamada. Pelo que sabemos, não havia câmeras de vídeo no local. Isso sugere que o assassino teve muita sorte. Ou talvez ele conhecesse o local porque conhecia a área.

O álibi de Ruckow

Exatamente três horas entre o assassinato e a chegada via Castegnet, o álibi de Rocco é sólido, mas não à prova de bomba. De sua casa, ele pode ter saído pelos fundos evitando a câmera localizada na frente de sua casa. Mas neste caso ele teria deixado pegadas na vegetação, e poderia ter subido na sebe e se arranhado. Os soldados o despiram e não houve ferimentos nele. Outra hipótese é um estranho morando nas proximidades. Então ele poderia ter escapado das câmeras de uma forma mais simples: voltando para casa. “A polícia deveria procurá-lo nestes edifícios”, dizem os moradores. Mas ainda falta um motivo neste caso: se é bandido, por que matar uma mulher sem roubá-la?

“Ele me deu um soco”

Os investigadores também estão se concentrando no que Verseni disse ao telefone para o 112. “Ele me esfaqueou” parece se referir a alguém que ela conhece. Ruocco não estava sob investigação e a polícia não foi chamada ontem. Desde a noite em que seu companheiro foi assassinado, há exatamente quatro semanas, ela já foi entrevistada três vezes, e três vezes – as duas últimas no sábado – foi chamada ao quartel para obter documentos relacionados às investigações. Nenhuma viagem ao quartel está programada no momento. Seu primeiro defensor sempre foi o pai de Sharon, Bruno Verseni, que a hospedou durante um mês em sua casa: “Temos certeza de que não é o Sergio. está calmo, e nós também. Não há atritos entre ele e Sharon.

Testemunhas

Entretanto, no comando provincial de Bérgamo, continuaram os julgamentos das pessoas que conheciam os factos (com ou sem advogado em julgamento). Durante essas horas, Carabinieri entrevista vários moradores do Vanilla Food Bar de Brembette, depois de ouvir seus colegas, aparentemente parentes e familiares, através de Castagnet. Depois os vizinhos via Merelli em Terno e alguns que aparecem nas imagens das câmeras de videovigilância na noite do assassinato: no total, foram entrevistadas mais de cem pessoas. No entanto, ninguém conseguiu fornecer elementos úteis que pudessem dar um avanço às investigações.

Leia mais: