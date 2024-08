Cancelo, além do Barcelona: Al Hilal rescindiu contrato com o City. Agora é com os portugueses

O Barcelona tentou? Talvez não o suficiente. Porque entre os problemas do Fair Play Financeiro e o muro do Manchester City, agora João Cancelo Ele está muito perto de se estabelecer em outro lugar. Certamente não no Benfica, que tentou testar as águas com um clube inglês liderado por Pep Guardiola. Não, a partida dos portugueses foi marcada mesmo para além do velho continente. Direção Saudi Pro League, provavelmente.

Descuido. Na verdade, conforme relatado pelo conhecido especialista de mercado Fabrizio Romano, TheAl-Hilal A foi alcançado Contrato oral João Cancelo com Manchester City à venda. Após negociações entre as partes, os árabes apresentaram aos campeões ingleses uma oferta melhor, de cerca de 25 milhões de euros, e o negócio já foi concretizado.

Porém, agora tudo está nas mãos do jogador: o ex-jogador do Inter e da Juventus – entre outros – deve decidir se voa ou não para a Arábia Saudita. Entretanto, de acordo com as informações recebidas, oAl-Hilal Ele deu aos portugueses um Um maxi contrato no valor de 15 milhões de euros líquidos por temporada. Um salário que nem o Barcelona nem o Benfica podem pagar. A decisão de Cancelo está chegando, é só esperar o momento certo. O lateral-direito de 30 anos também encontrará as estrelas Neymar, Milinkovic-Savic e Koulibaly ao assinar com o clube saudita.