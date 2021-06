“Eu me senti um monstro …”. Então, zangado com a faca

Para assassinar Sierra Qualcetti, Um menino de 16 anos que desapareceu de casa na manhã de domingo, 27 de maio, foi encontrado morto na tarde de ontem, com a mesma idade que o menino foi preso. O corpo da jovem foi encontrado no Parque Regional do Abe, no município de Monteveclio, província de Bolonha, a poucas centenas de metros de sua casa.

O jovem de 16 anos foi preso em conexão com o assassinato de Sierra

Hoje, às 4h30, o mosquetão do núcleo operacional da empresa Borgo Panicale e o mosquetão do núcleo de investigação do comando provincial de Bolonha executaram o mandado de captura emitido pela Procuradoria da República. Além disso, existem várias conclusões objetivas Confissões Feito pelo suspeito. O motivo do trágico assassinato ainda está sendo investigado pelos investigadores. O jovem de 16 anos foi levado a um centro de justiça juvenil por ordem da autoridade judiciária. Depósito de rastreamento corporal em Bolonha quando o corpo de Sierra foi levado para a dosagem.

Um homem pode ter esfaqueado um menino de 16 anos até a morte Bate-papo Algo entre o suspeito e Sierra, e entre o menino e seu amigo comum. Este será o chat que o menino deletou no Instagram “O despertador acabou” Além disso, em face de protestos cada vez mais contínuos, o jovem de 16 anos acabou desmaiado e confessou ao magistrado e mosquetão sobre o assassinato de seu amigo Sierra, explicando que sentiu a necessidade de matar. O mandado de prisão foi emitido após a confissão do jovem, que foi visto pela última vez em Sierra.

Como Carabinieri explicou, a ação “Surgiu de muitas descobertas objetivas que surgiram”, Bem como da confissão. De acordo com o que resultou da investigação, a vítima e o carrasco Eles conseguiram se conhecer Eles estavam namorando há algum tempo, mas não havia nenhum relacionamento romântico entre os dois. A visita e a troca de mensagens entre os dois rapazes estão agora a ser investigadas por investigadores, pelo Gabinete do Procurador de Menores e por Bolonha. O testemunho de amigos e conhecidos também é importante.

Garotinho: “Um demônio fala comigo há anos”

O jovem de 16 anos teria tentado justificar o que fez ao pobre sujeito: “Eu ouço um demônio falando comigo há anos. Saí de casa com uma faca para matá-la.” Durante o interrogatório, o menino teria confessado o assassinato de forma clara e precisa, mas ainda não há explicações reais para o motivo de seu gesto. Ele falará sobre um poder superior, um desejo incontrolável de matar. Além disso, ele teria dito que Sierra concordou em acabar com tudo. Ele dirá o seguinte antes dos investigadores: “Eu fiz isso por ela” . O jovem de 16 anos foi acompanhado por psicólogo e o Ministério Público Juvenil está avaliando a possibilidade de submetê-lo a exame psiquiátrico.

Na verdade, o menino insistiu que era Sierra “Ela disse que queria morrer. Ela se apaixonou por mim, mas eu não a queria.” Explicaram no Ministério Público “Durante o longo interrogatório, ele disse que estava ciente de frases como ‘Eu quero morrer’ – não tenho certeza se uma declaração é verdadeira ou pronunciada para atrair a atenção – assim como confirmou Sierra Paixão por ele, Artigo confirmado por alguns amigos “.

Insegurança confiada às redes sociais

A atenção dos investigadores está voltada para as redes sociais que Sierra frequentemente visita, onde algumas notícias podem indicar o desconforto geral ou a insegurança dos adolescentes. O jovem de 16 anos escreveu nos perfis: “Não sou perfeito, mas às vezes só quero que o desastre esteja lá”. Novamente, a chamada para ser ele. Além de dúvidas: “Dizem que tenho um corpo bonito, dizem que sou inteligente e bonita … e sempre acabam dizendo isso quando falam. Tirar proveito Meu corpo e minha inteligência … ou vão desaparecer, vão se cansar de tentar usar meu corpo, vão se cansar da minha inteligência ”.

O suspeito está agora no Centro de Justiça Juvenil. A defensora de 16 anos, a advogada Tania Fonsari, insistiu: “Meu cliente está muito instável e se colocou totalmente disponível Dor Da família. É um pé no saco para duas famílias. ” Durante toda a investigação Fonseca esteve com o seu cliente, que terminou tarde da noite. A prisão será ouvida por um juiz do Tribunal de Menores de Bolonha para verificar a prisão.

Ele deve responder a um assassinato premeditado