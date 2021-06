O desenvolvimento do BDO na transação ajudou a capital do clube. O escritório de advogados português Maurice Laido, Calvo Tells, Soares da Silva & Associates prestou assistência nos aspectos jurídicos e fiscais da transação. MB Associate e Trotter Studio Associado forneceram assistência com a estrutura financeira e contábil da transação. Os perfis de fusões e aquisições corporativas sob a lei italiana continuam a avv. Lodovico Bianchi de Giulio auxiliou o comprador da LCA Studio Legal com um empréstimo para apoiar a aquisição fornecido pela BPM. Notário Giovanni de Marchi seguindo características notariais. Jose Dias, fundador e CEO do Arthuroy Group, e Pyrola Bennuto Jay & Associates auxiliaram na venda e reinvestimento das empresas do Arthur Roy Group. Assessorado pelo BPM Tenancy Law Firm e PLMJ Advocates Law Firm.

Growth Club Capital (GCC), uma empresa de investimento com vários empresários e gerentes de primeira linha nos mercados italiano e internacional, anuncia a conclusão de suas atividades de investimento no Arthur Group, provedor líder europeu de segurança web global. E o desempenho baseado no site da Agamai como líder global em serviços de distribuição de conteúdo que gerencia mais de 40% do tráfego da web mundial.



Após a conclusão da transação, o negócio Albatross Cloud Club, organizado pelo GCC, se tornará o novo acionista majoritário do Arthur Group com uma participação de 70%, enquanto o atual fundador e CEO da empresa deterá uma ação da empresa. Equivalente a 30%, a EMEA busca a gestão operacional para implementar um plano de desenvolvimento ambicioso.

O GCC é uma empresa de investimentos fundada por Luigi Bookies, que reúne a experiência e expertise de 20 empreendedores e dos melhores.



Gestores de grandes empresas do tecido industrial e financeiro italiano e internacional, eles compartilham



Visa acelerar e apoiar o crescimento das contribuições de capital, redes internacionais e melhores PMEs



Melhorar carreiras e habilidades específicas. Segundo o GCC, o investimento de Arthur representa o segundo maior investimento em empresas de publicidade



Alta competência internacional na indústria de nuvem, concluída com sucesso dentro de 18 meses de adesão à plataforma MIA,



Plataforma de passe que permite às empresas acelerar e industrializar a migração para várias nuvens digitais



Aprovado como Cool Seller 2021 por Gardner.

O Grupo Arturoy está presente em 4 países europeus (Itália, Inglaterra, Portugal e Suíça).



Com clientes globais baseados em 7 países europeus. Arthur fornece segurança global da web e desempenho para seus clientes



Mais de 100 países em todo o mundo. Seus clientes de longo prazo incluem líderes globais nos setores de luxo, esportes, viagens e comércio eletrônico, bem como organizações públicas e governamentais na Itália, Suíça, Espanha e Portugal.



O grupo tem crescido de forma constante e registrou uma taxa média de crescimento anual de 30% nos últimos 4 anos.



E uma margem de 50%, com um volume de negócios de மில்லியன் 22 milhões e um EBITDA de cerca de ஐ 7 milhões até 2020. Existe o Arthur



Ela ganhou o prêmio “Top 500 Fastest Growing Technology Company in Europe” pela Deloitte e o “Global Excellence Service”, o “Global Innovation Solution Award” e muitos prêmios internacionais reconhecidos pela Agama.



“Parceiro Global do Ano”.

A BDO auxiliou o comprador na transação, com um grupo de países (Portugal, Itália, Suíça e Reino Unido)



Liderado por Ferdinando Frashini (Serviços de Consultoria em Intercâmbio de Parcerias) para finanças, finanças, diligência jurídica e



Por Giorgio Falcion (Gerente Sênior) de Finanças, Pietro Gracis (Sócio) de Tributação e Giuseppe Gordini



E Marcello More per la Part Legal. Low Studio Legal Portuguese Morais Laidio, Calvio Tales, Soros da Silva & Associates



Auxiliou os parceiros da Sekismundo nos aspectos jurídicos e tributários do processo (M&A e finanças)



Pinto Pasto, Francisco de Sousa da Semara e Giorgio Henriques de Puntarenas. MP Associate, Professor Associado Giuseppe Marino e



Sócio Calogero Vecchio, e Trotter Studio Associado, Massimo Trotter (Equity Partner) e Roberto Todisco (Salário)



Parceiros), prestaram assistência relacionada à estrutura tributária e contábil da transação. Perfis



Fusões e aquisições societárias sob a lei italiana avv. Com Lodovico Bianchi di Giulio, LCA Studio Legal



Equipe liderada por David Valli (Sócio) e formada por Luca Liberty (Sócio Sênior) e Giancarlo Iello



O comprador que representa o empréstimo para apoiar a aquisição fornecida pela BPM. Recursos notariais (aquisição)



E patrocinado por) Notário Giovanni de Marchi.



Jose Dias, fundador e CEO do Arthuroy Group e Arthur Group of Companies auxiliou na operação de vendas



E Pirola Bennuto Jay & Associates, joint ventures com os sócios Luca Fosatti e



Luca Voldemort e sócia Francesca de Froza e associada sênior para todas as finanças, finanças e contabilidade



Federico Salvador para todos os aspectos jurídicos relativos à negociação e elaboração de contratos.



Sobre o empréstimo, auxiliado pelo Escritório de Advocacia BPM Tenance, com a equipe liderada por Alessandro



Por Fosco Fakoto (Sócio) e Tommaso Janirato (Sócio Sênior) e Jakobo Benardi (Sócio). Para recursos



Trabalhou com a Dentons PLMJ ao abrigo da legislação portuguesa sobre finanças e garantias



Advogados, com a equipa de violões de Bruno Ferreira (sócio) e Sarah Lemos de Menezes e Innes Crispim Ribeiro.

Especialistas envolvidos no processo: Iello Giancarlo – LCA Advocacia; Benardi Jakobo – Tendões; Pianci de Giulio Lodovico – Pianci de Giulio Lodovico ; Courtney Giuseppe – BDO Fiscal e Jurídico; Crispim Ribeiro Inus – PLMJ; De Froza Francesca – Byrola Bennuto G & Associate; De saous sa da semara Francisco – Morais Laidao Calvao del Soares da Silva; Ferreira Bruno – PLMJ; Fosco Pason Alessandro – Tendões; Luca Fosatti – Byrola Bennuto G & Associate; Ponta Gorzo Henriques Pedro – Morais Laidao Calvao del Soares da Silva; Gracie Pietro – BDO Fiscal e Jurídico; Lemos de Menezes Sarah – PLMJ; Liberty Luca Alfonso – LCA Law Firm; Marino Giuseppe – Associado do MP; Morio Marcello – BDO Fiscal e Jurídico; Pinto Pasto Sekismundo – Morais Laidao Calvao del Soares da Silva; Salvador Federico – Pirola Bennuto G & Associate; Todisco Roberto – Trotter Studio Associado; Massimo Trotter – Trotter Studio Associado; VOLTAMERY LUCA – Pyrola Bennuto G & Associate; Valli David – LCA Law Firm; Vecchio Cologero – Associado do MP; Jonirato Tomaso – Tendões;

Escritórios de advocacia: BDO Fiscal e Legal; Bianchi di Giulio Lodovico ; Dentinas; LCA Law Firm; MP Associates; Morais Laidao Calvao del Soares da Silva; Pyrola Bennuto G & Associate; P.L.M.J.; Trotter Studio Associado;

clientes: அர்துரை; Bango Pobolar de Milano – BPM –; Capital do Clube de Desenvolvimento; Jose Diaz;