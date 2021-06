Bolonha, 16 anos encontrada morta perto da floresta: investigação de assassinato | Suspeita de menino menor de idade

O corpo foi encontrado a menos de um quilômetro da casa O corpo da Serra Qualcetti foi encontrado no território do Parque Regional Monteviglio Abe, a cerca de um quilômetro de sua casa. Foi descoberto pelos mesmos voluntários envolvidos na pesquisa, iniciada após apelos de familiares. Essa é a área com as trilhas e as mais movimentadas, principalmente nos finais de semana.

Perguntas sobre o encontro com um amigo Os investigadores estão investigando um encontro com um amigo. O desaparecimento de sua casa em Monteviglio di Valsamokia foi relatado na tarde de domingo por sua família, e há especulações de que ele pode ter se encontrado com outro jovem de dezesseis anos. “Acho que não, só quero ficar quieto por um momento”, disse o pai de Sierra, Vincenzo Gualcetti, a repórteres em Monteveclio.

Prefeito de Valsamokia: “Uma tragédia” “Uma tragédia para toda a família e a comunidade como um todo”, escreve Daniel Rucikno, o prefeito de 16 anos da cidade de Valsamokia, no Facebook. “A busca de Sierra infelizmente termina em tragédia. Durante as buscas de campo naquela tarde, todos os oficiais competentes começaram, o corpo de Sierra foi encontrado sem vida, com a ajuda de muitos cidadãos voluntários a quem agradeço,” Em primeiro lugar. Cidadão.