Ronaldo: “Lutámos pelos portugueses, viremos fortes”

Nas quartas de final entre Bélgica e Portugal, na noite passada, foi decidido que a seleção de Luca enfrentará a Itália de Roberto Mancini nas quartas de final. A Bélgica venceu Portugal por 1 a 0, eliminando Ronaldo e seus companheiros. O português, que foi eliminado após a derrota e com isso, segurou o título com a sua seleção, postando no Instagram e dedicando uma longa mensagem aos seus torcedores.

“Não conseguimos o resultado que queríamos, vamos sair do torneio mais cedo do que queríamos. Mas estamos orgulhosos do nosso caminho, demos tudo para defender o título dos Campeões Europeus e isso mostra que esta equipa pode dar muito mais alegria.

Nossos torcedores têm trabalhado incansavelmente para apoiar a equipe do início ao fim. Corremos e lutamos para que eles correspondessem à confiança que depositavam em nós. Não podíamos todos ir aonde queríamos, mas foi nosso sincero e profundo agradecimento.

Parabéns à Bélgica e parabéns a todas as seleções que permaneceram no torneio. Para nós, voltaremos fortes. Venha para Portugal! “

Entretanto, Federico Cisa, que falou depois da ronda italiana, vai defrontar a Bélgica de Lukaku nos quartos-de-final, que eliminou a equipa portuguesa, campeã da noite passada: “” A Áustria jogou bem, tenho de jogar de parabéns. Chegou o gol, merecemos passar e agora vamos para as quartas de final. A equipa conta com 26 titulares que mostraram estar preparados para receber quem entra e querem dar crédito à equipa. Ambição? Eu era bom em ficar quieto, nessas situações você quer arrombar a porta, em vez disso, ficava quieto e eventualmente ela veio. É a melhor das oitavas de final, mas no final merecemos passar. “

28 de junho de 2021 (alteração em 28 de junho de 2021 | 13:18)

