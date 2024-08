Boletim meteorológico. O anticiclone enfraquece ligeiramente e passa uma frente com fortes trovoadas. Aqui «3B Meteo

Hora de estudar

Notícias meteorológicas italianas

Atualização às 14h40. Tempestades se intensificam nos Alpes Ocidentais. À tarde, as chuvas e as trovoadas intensificam-se na encosta dos Alpes Ocidentais, nas regiões de Ephorates, Payles e Novara no Piemonte, mas os vales de Turim e Cuneo, os Alpes da Ligúria e Marítimos são afetados pelo evento. Alguma chuva começa a atingir a costa entre o Imperius e o Savoness.

Atualização às 13h10. Aguaceiros e trovoadas nos Alpes Orientais. A instabilidade também atingiu Trentino, Alto Adige e Alto Veneto com chuvas generalizadas e trovoadas. Os eventos mais importantes estão afetando atualmente as dolomitas de Belluno.

Atualização às 11h45. Fortes tempestades e danos em Varesoto. Fortes trovoadas caem há duas horas na região de Varese, com granizo especialmente na região de Pusto Arcisio. A precipitação aumentou rapidamente para 100 mm. Água e lama invadiram as ruas de Kavirate, causando transtornos e inundações.

A situação é 8h. Um ligeiro enfraquecimento do anticiclone permite o transporte de uma frente que atinge zonas do norte da Europa Central. É o caso das zonas norte do Piemonte e da Lombardia, que começarão esta semana com instabilidade atmosférica, mesmo que as condições se mantenham estáveis ​​no resto do norte e no resto de Itália. dia

Lago Maggiore, acumulação de até 140 mm. Fortes tempestades abriram-se no Piemonte durante o dia, na região de Biella, mas sobretudo em Verbano, onde a precipitação atingiu rapidamente os 60 mm. As margens lombardas do Lago Maggiore também foram afetadas, com até 140 mm de chuva na região de Varese.

Lombardia, trovoadas e violentas tempestades de granizo entre prelps e planícies altas. Tempestades mais fortes avançam em direção à Lombardia, com até 70 mm de chuva na região de Bérgamo. Também foi reportado granizo na zona de Bréscia, com granizo atingindo 2 a 4 cm de diâmetro, causando inundações e danos em Valceriana, onde foi necessária a intervenção dos bombeiros. Alguns carros também tiveram os vidros danificados na rodovia A4.

Granizo e danos em Vulceriana (Pg).

Tempo para a próxima hora. Al Norte Principalmente ensolarado, mas as condições dos Alpes centro-orientais, pré-Alpes e planícies altas serão perturbadas com aguaceiros e trovoadas esparsas, fortes e até mesmo com granizo e tempestades. À noite, as trovoadas cruzarão a planície piemontesa, especialmente na parte centro-sul, antes de cruzar novamente a planície lombarda durante a noite. Trovoadas à tarde até os Apeninos Emilianos. Al Centro Tempo predominantemente ensolarado pela manhã, com algumas trovoadas nos Apeninos Toscanos e nos Apeninos Lácio-Abruzos à tarde, terminando à noite. Al Sul Ensolarado no início, com algumas trovoadas nos Apeninos e no interior da Sicília a partir da tarde, diminuindo à noite. Em Sardenha Tempo estável e ensolarado. Entre na seção para todos os detalhes Tempo na Itália.

