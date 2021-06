“Tenha cuidado ou uma nova onda está chegando”

Toda branca da Itália e, 262 dias após a última vez mascarar Ao ar livre. Hoje, 28 de junho, vamos nos lembrar por muito tempo. Não apenas isso Valle de Asta A obrigação de usar a máscara, introduzida em outubro passado, finalmente ficou vaga. Absolutamente não: a segurança é essencial em ambientes internos e externos em determinadas situações. Este aviso foi comandado pelo medo Variante delta As infecções estão queimando novamente. Por exemplo, se andar na rua não é mais obrigatório para fechar vias aéreas, é assim se você não consegue manter a distância. Para isso, você deve sempre ter uma máscara com você e usá-la se estiver no meio de uma multidão. Por outro lado, Walter Ricciardi, assessor do ministro, reiterou que hoje não é gratuito Roberto Speranza: Contra a variante delta, as vacinas por si só podem não ser suficientes, é melhor permanecer vigilante. Então, realmente, “distância de segurança e máscara, lavagem das mãos e desinfecção quando não se pode respeitar por fora”.





Variante Delta, 5 jovens em 5 férias sem vacinas. Filho: “Fique no comando da discoteca”

Norcia, máscaras externas são obrigatórias: os resultados da vacinação em massa são esperados

Máscara, quando remover

Sim, não use fora, claro que ainda não em casa. Enfim, essa é a nova relação que os italianos estão estabelecendo com as máscaras. Na verdade, o dispositivo de segurança, que há muito é um símbolo desta emergência sanitária, não é mais obrigatório a partir de hoje. Apenas ao ar livre e com algumas exceções. Se as distâncias de segurança não forem respeitadas, por exemplo, a máscara também deve ser usada ao ar livre. Foi instituído por despacho do Ministério da Saúde expedido na semana passada. Da mesma forma, toda vez que você entrar em um local público, seja uma loja, um bar ou qualquer outro negócio, deve ser usado para cobri-lo. Portanto, o adeus italiano às máscaras é apenas uma parte e, em alguns casos com atrasos consideráveis, a rota já percorrida por muitos países. Por exemplo, os Estados Unidos começaram em abril último, retirando a obrigação de sair de casa, mas apenas para quem foi vacinado (embora esse limite já exista há algum tempo). França, Alemanha e Israel já o fizeram (mesmo em ambientes fechados, apenas para reverter esse sintoma devido ao desenvolvimento de infecções por variantes do delta) e, mais recentemente, na Espanha e na Suíça. Um passo em direção à inadimplência na Itália e no exterior, não apenas porque o declínio significativo nas mortes e hospitalizações atingiu um limiar psicológico (na verdade, no que diz respeito às ordens de toque de recolher do passado, muitos já desrespeitam a regra), mas também a partir de evidências científicas . De acordo com um estudo de Oxford publicado no início de fevereiro, os dados disponíveis mostram que o risco de infecção ao ar livre é 4 a 20 vezes menor do que em ambientes fechados. Além disso, apenas 10% das infecções reconstrutivas da cadeia infecciosa ocorreram no exterior e, em casos conhecidos, foi sempre o contato prolongado, mas não para uma breve saudação ou contato com os transeuntes.

A variante delta, uma nova mutação é encontrada na Romagna. Virologistas: “A doença agora é muito séria”

Máscara, quando usar: toda vez que você entrar em um bar ou loja

No shopping, nas lojas, no bar ou no restaurante, se você não estiver à mesa, se não comer. Hoje, com máscaras, não é uma despedida definitiva da Itália. Na verdade, se a distância de segurança adequada não puder ser respeitada, a segurança externa ainda é obrigatória, portanto, você estará no meio de uma multidão ou em um local muito lotado. Portanto, você deve sempre tê-lo com você. Além disso, a máscara é obrigatória por dentro. Então, na verdade, você tem que usar para entrar em bares, restaurantes, lojas, shoppings ou qualquer lugar público. Um limite ditado pelo princípio usual e razoável de alerta máximo, especialmente em um momento tão sutil com a variação delta que uma nova onda de epidemias está ocorrendo em várias partes do mundo, agora querendo evitar a superação de uma nova onda. Ou no outono. Por este motivo, certas regras também devem ser respeitadas em alguns locais. Nos restaurantes é assim: toda vez que você se levanta da mesa (mesmo que esteja do lado de fora), por exemplo, você vai ao banheiro ou entra no quarto para pagar a conta, é absolutamente necessário o uso de máscara. Da mesma forma, os funcionários e funcionários que viajam dentro e fora de um local devem sempre usá-lo. Regras muito rígidas em relação a viagens. Na verdade, nada muda em aviões e trens e deve ser usado sempre um dispositivo de segurança, levando em consideração que a eficiência dos trens foi elevada para 80%. Para o transporte público local, como ônibus, bondes e metrô, a máscara a bordo deve ser usada para cobrir o nariz e a boca durante toda a viagem. Este é realmente um espaço fechado e não há exceções.

Máscaras, o dever vem na segunda-feira, mas não para todos: aqui é onde temos que usar regularmente

Entrevistas

Nicola Logioya: “Mal posso esperar para fazer isso mesmo em casa”

(Escrito por Francesco Mussolino)

“Finalmente posso tirar!” De volta a Roma de seu bar, o escritor e premio streka Nicola Logioa está encantado. O diretor da Feira do Livro de Turim anunciou que a XXXIII edição acontecerá de 14 a 18 de outubro e será aberta ao público.

Logioya, como se comporta com máscara?

“Vou tirar. Estou sempre seguindo as regras da lei, não vejo a hora de ficar sem, vou esperar até que o plantão caia em casa.

Estamos bem?

A Região Az Lazio fez um ótimo trabalho, consegui o passe verde em poucos dias, fiquei aliviado. Tenho orgulho de ter sido vacinado e sinto que cumpri meu dever cívico.

O que fazer se houver outros lembretes?

Vou fazê-los sem pensar duas vezes. Temos que retomar nossas vidas e fazê-lo com total segurança.

Jessica Rossi: Está se sentindo livre? Não, isso é apenas o começo. Nós nos lembramos do que vimos. “

Apresentado por Giuseppe Mastica

“Mesmo se eu for vacinado, vou continuar e continuar a usar uma máscara. Vou a uma demonstração que estou esperando há cinco anos. “Jessica Rosie estará com Elijah Viviani, um dos dois porta-bandeiras italianos das Olimpíadas de Tóquio. A partir de hoje, na Itália, é nosso dever ir para fora, mas o campeão grita com cautela: Não devemos esquecer o que fizemos .Quando você está sozinho, sob certas circunstâncias Não é certo trazê-lo, mas é equivalente a colocá-lo assim que você criar uma multidão. Exorto todos os italianos a fazerem isso.

Tok Em Tóquio, vou em silêncio. As medidas de segurança serão fundamentais. E então a vacina – concluiu ele – é definitivamente um pouco mais de paz de espírito. Mas respeitar as regras ainda é correto.

Massimo Guiné: “Vou tirar, mas vou ficar bem quieto se formos todos vacinados.”

Apresentado por Ilaria Roverino

Massimo Guinea, o ator romeno de 66 anos que ganhou o prestigioso Prêmio Manfredi no Festival de Cinema de Dormina na noite passada, está pronto para levá-lo.

Máscara: A alavanca?

Sim, fui vacinado, então tomo. Eu ficaria muito relaxado se as pessoas fossem vacinadas, especialmente se as pessoas com mais de 60 anos ainda não caíram em si. Sabendo que muitas pessoas da minha idade não foram vacinadas e me surpreendendo, me sinto menos segura.

Como ator? É livre para resolver?

“Covid foi uma tragédia para quem fazia o nosso trabalho, mas as pessoas não sabiam. A dor dos gerentes e dos trabalhadores do restaurante era sentida, mas não a nossa. A máscara, por mais horrível que fosse, ajudou a ver a dificuldade: garantia visual de estamos bloqueados. Será que agora percebemos que nosso mundo ainda está em crise? ”.

Marricio de Giovanni: “Não aguento, mas não é um momento leve”

Apresentado por Francesco Malpettano

“Este não é um momento leve, mas eu não posso suportar.” De Nápoles, o autor Marcio de Giovanni – com uma sirene em setembro (6 de julho, Inadi) – decide a ordem do governador de Luca como uma contradição rotineira, estendendo o uso de máscaras até mesmo fora.

Hoje o dever cai. O que ela vai fazer?

“Não na Campânia. De Luca ainda sabe …

Você se sente calmo?

“Eles não são para a falta de cooperação, mas os números em Israel e no Reino Unido dizem que corremos riscos reais. Infelizmente, ainda não é um momento fácil.”

Fora da Campânia, ele vai tirá-lo?

“Vou seguir a lei. Sério, Campânia tem uma densidade populacional muito alta, mas eu disse que não aguento mais, falta trocar um sorriso.