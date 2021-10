O que o governo decidiu sobre a lei do orçamento

Na quinta-feira, o governo aprovou o Projeto de Lei do Orçamento para 2022, que é a atividade econômica mais importante do ano, que estabelece como o governo ajustará os gastos públicos nos próximos 12 meses. Para entrar em vigor, o texto deve ser aprovado pelas duas casas do parlamento até 31 de dezembro. A proposta do governo prevê 23,4 bilhões de euros em novos gastos. No ano passado, eram 40 bilhões de pessoas, na comparação, mas, nesse caso, é preciso destacar que as medidas para enfrentar a crise econômica e social provocada pela epidemia do vírus corona serviram acima de tudo.

O anúncio da aprovação da lei orçamentária foi feito pelo primeiro-ministro Mario Draghi na noite de quinta-feira, durante uma entrevista coletiva com a presença do ministro da Economia, Daniel Franco, e do ministro do Trabalho, Andrea Orlando. É uma lei orçamentária “abrangente” que “prioriza as intervenções de promoção do crescimento no país”, disse ele.

A lei do orçamento sempre foi objeto de grande debate para todos os governos, e este ano a maioria vai da esquerda para a direita. Nas últimas semanas, os principais conflitos se concentraram em duas coisas: Reforma da previdência, que deve mudar a “alocação 100”, E correção da renda de cidadania. No primeiro caso, o governo decidiu intervir introduzindo a “Alocação 102”, que aumenta a idade mínima de aposentadoria de 62 para 64 anos: no segundo caso, o governo decidiu refinanciar a renda do cidadão, mas introduziu algumas alterações para apertar as restrições e restringir o acesso ao suporte.

Ambas as medidas foram introduzidas pelo primeiro governo Conte, a primeira foi fortemente apoiada por Lega e a segunda pelo movimento 5 estrelas (então apenas Lega e M5S eram os partidos maioritários). Nas discussões que buscam a aprovação do governo para a lei orçamentária, os dois lados queriam reafirmar suas ações nos mesmos termos que estão em vigor até agora. No entanto, eles viram a oposição de outros partidos em sua maioria apoiando o governo de Drake, especialmente o Partido Democrático (PD).

No final, o governo encontrou compromissos para não atrapalhar muito a liga ou o movimento 5 estrelas.

No que diz respeito às pensões, o governo enfrentou um grande problema. Até o final do ano, a “cota 100” deverá expirar e, sem uma reforma previdenciária específica, a Lei Fornero de 2011 teria entrado automaticamente em vigor a partir de 2022, que vem sendo contestada há anos. Todas as festas por um tempo.

O “Allocation 100” foi aprovado em caráter experimental em 2018, com duração máxima de três anos. Mas desde que Lega deixou a maioria e formou o segundo governo Conte, ele não foi renovado. Agora que está no governo novamente, a liga gostaria de reivindicar a “alocação 100”, mas os outros dois partidos da maioria, o PD e o M5S, claramente se opuseram à hipótese.

“Alocação 100” foi entendida como uma combinação de idade e contribuições, permitindo que aqueles que haviam contribuído por pelo menos 62 anos e aqueles que haviam contribuído por pelo menos 38 anos (na verdade, 100 anos) se aposentassem. Em seu lugar, em 2022, será introduzida a chamada “cota 102”, podendo se aposentar até os 64 anos com uma contribuição de 38 anos (102 anos no total, e não mais de 100).

O “Alocação 102” terá vigência de um ano, mas na coletiva não está claro o que acontecerá a seguir: se não houver alterações futuras, o sistema previsto pela lei de Fornero voltará a partir de 2023, que prevê essa pensão. Pode ser alcançado após atingir os 67 anos de idade.

A Renda do Cidadão é outra medida muito discutida: ao contrário da “Alocação 100”, o governo decidiu renová-la e refinanciar até 2022 (após o último “mandato fiscal”). Tinha alocado (Cerca de 200 milhões até o final do ano para refinanciar). A liga teria querido cancelar totalmente a mudança, mas o governo apenas decidiu consertá-la, introduzindo requisitos mais rígidos de acesso ao apoio e maiores restrições, além de reduzir o valor do subsídio para uma segunda recusa da oferta. Trabalho proposto para o beneficiário.

Embora seja um tema menos falado, a maior parte dos recursos que o governo quer gastar em 2022 vai reduzir a carga tributária (aprox. 12 bilhões Em vez dos 8 falados nos últimos dias). Conforme esperado na apresentação de “Documento de Planejamento Orçamentário “(DPB), “Intervenção inicial para reduzir a carga tributária”, “IVA sobre produtos absorvíveis para a saúde da mulher reduzido de 22% para 10%” e, entre outras coisas, o adiamento do imposto sobre o plástico até 2023 (um imposto único usado por grandes varejistas) e imposto sobre o açúcar (bebidas com alto teor de açúcar): Ambos já foram aprovados em 2019 e deviam entrar em vigor em 2020, mas foram adiados no início de.2021 para 2022.

O “Superfonus 110%”, introduzido em 2020 e com vigência em 2022, e prorrogado até 2023, é um incentivo fiscal para renovações que melhorem a eficiência energética dos edifícios. O bônus permite que você deduza do IRPEF – Imposto de Renda de Pessoas Físicas – 110 por cento dos custos incorridos com intervenções específicas de desenvolvimento predial, dentro de certos limites de gastos. Portanto, obtenha uma dedução extra de 10% para recuperar totalmente o custo em cinco anos.

No final da Lei Orçamental de 2022, serão também atribuídas receitas de “superfonus” ao ISEE até 25 mil euros aos proprietários das primeiras habitações unifamiliares anteriormente excluídas.

