Portugal estende controles na fronteira espanhola até 15 de abril

LISBOA (Reuters) – Portugal estendeu no domingo as restrições a viagens terrestres e marítimas para a Espanha, que podem terminar neste final de semana até 15 de abril. Ele controla a propagação do Govit-19.

Ambos os países impuseram sanções em 28 de janeiro.

O Ministério do Interior disse que as restrições permaneceriam por mais 11 dias, mas não impediram que cidadãos ou residentes em Portugal entrassem no país.

Bens, veículos de emergência e veículos que transportam trabalhadores fronteiriços sazonais também estão isentos.

O relatório disse que as pessoas da Grã-Bretanha, Brasil e África do Sul – que foram diagnosticadas pela primeira vez com o vírus corona – ou qualquer país com uma taxa de infecção de mais de 500 casos por 100.000 pessoas – devem ser isoladas por 14 dias se cruzarem a fronteira.

Portugal, que relatou 780.322 casos de Govt-19 e 16.879 mortes até agora, está lentamente removendo algumas outras restrições depois que um bloqueio nacional de três meses entrou em vigor no início deste ano.

A Grécia, por sua vez, disse no domingo que estenderia as restrições aos voos domésticos até 12 de abril e aos voos internacionais até 19 de abril, já que o número de novas infecções continua a aumentar.

(Relatório de Victoria Walters; edição de Alison Williams)