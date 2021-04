Abril será decisivo contra o Covit: Portugal Press

Lisboa, 4 de abril (IANS): O presidente português, Marcelo Rebello de Sousa, disse que o respeito às restrições seria “importante” durante a Páscoa e abril, portanto “não há uma quarta onda do Govt-19 no país”.

Durante uma visita a uma casa de repouso em Lisboa no sábado, a agência de notícias Xinhua informou que o presidente pediu aos cidadãos que “fizessem tudo ao seu alcance” para impedir a propagação da doença no domingo de Páscoa e “reduzir o número de pacientes em terapia intensiva “.

“Todos esperamos que não haja contratempos se a reabertura for observada com atenção, em um momento em que a vacina terá um salto decisivo em abril para controlar a infecção antes do verão”, disse.

“Se a epidemia desaparecer logo, a crise econômica e social será menor”, ​​acrescentou o presidente.

Portugal registou sete mortes e 280 novos casos de vírus corona nas últimas 24 horas, elevando o número total de casinos no país para 16.875 e 823.142, respectivamente.

Mais de 1,19 milhão de pessoas já receberam a primeira dose da vacina Govit-19, e 494.521 vacinas estão disponíveis nas duas doses, segundo dados da Diretoria Geral de Saúde.