A Clínica de Hérnia e Doenças da Parede Abdominal foi ativada no Hospital Kona

A atividade do Hospital Universitário de Ferrara foi enriquecida com um novo serviço que visa melhorar o atendimento e a assistência ao paciente. Na verdade, nos últimos dias,Clínica de hérnias e doenças da parede abdominalFiliado à unidade cirúrgica. O serviço destina-se a todos os pacientes que necessitam de cirurgia da parede abdominal, que na região de Ferrara pode ser estimada em cerca de 1.300 por ano, e tem como objetivo reduzir o tempo de espera para a consulta cirúrgica e agendar a intervenção para este tipo de patologia. .

Para entender melhor o que é, pedimos mais informações Dr. Giorgio SolianiPresidente eleito da Ishaws (Sociedade Italiana de Hérnia e Cirurgia da Parede Abdominal) e Cirurgião da Unidade Cirúrgica do Hospital Universitário de Ferrara (Centro de Treinamento da National Sic – Ishaws School of Abdominal Wall) e Coordenador Clínico.

O Dr. Soliani pode nos explicar como funciona e quais são os objetivos desta nova clínica instalada em Santana?

“A crescente procura de pacientes provenientes do território das nossas autoridades de saúde – mas também de fora da província e não só – criou a necessidade de criar uma clínica dedicada à cirurgia da parede abdominal. O serviço destina-se a pacientes com hérnias, hérnias incisionais (hérnias que. sobre a cicatriz devido à cirurgia), bem como diástase dos músculos retais (aumentando a distância natural entre os dois músculos retos abdominais) Tudo isso para reduzir o tempo de espera pela consulta cirúrgica e planejar a operação para esse tipo de doença benigna que pode ser incapacitante e com risco de complicações se tratado cirurgicamente tardiamente ou de forma emergencial.

Como você pode acessar este serviço?

“Os pacientes serão atendidos nesta clínica mediante agendamento no Cobb com encaminhamento do médico de família, receberão medicação pós-operatória e também poderão ser acompanhados com exames de acompanhamento.”

Quais técnicas cirúrgicas serão utilizadas nos pacientes que serão atendidos na clínica?

“Os pacientes serão operados com as mais modernas técnicas cirúrgicas que, na maioria dos casos, envolvem o uso de próteses sintéticas ou biomateriais para reforçar a parede abdominal. Isso permite reduzir significativamente a recorrência de lesões, dores pós-operatórias e complicações a longo prazo. . Permite também, nos casos menos complicados, ao receber alta após algumas horas de observação e retomar as atividades diárias normais em muito pouco tempo, mesmo dentro de uma semana, os métodos cirúrgicos utilizados enquadram-se na filosofia da “cirurgia personalizada” em. qual o tratamento adaptado a cada paciente é determinado com base no tipo de doença: a partir de. A condição clínica depende da constituição do paciente, do seu estilo de vida, das suas necessidades e de quaisquer comorbilidades. As operações podem ser realizadas através de uma técnica “aberta” (com as seguintes). pequenas incisões possíveis), utilizando uma técnica minimamente invasiva, laparoscópica ou utilizando uma técnica robótica.

Você pode nos explicar o que é cirurgia da parede abdominal?

“Esta cirurgia trata do tratamento de defeitos na parede abdominal, mais comumente conhecidos como hérnias, hérnias incisionais ou diástase dos músculos retos abdominais. Por “hérnia” entendemos a protrusão de um órgão interno para fora, em um local onde. não pertence As hérnias podem ser primárias (umbilical, inguinal, epigástrica) ou secundárias (também chamadas de hérnia incisional): neste caso, é uma hérnia no local de uma cirurgia anterior e hérnias incisionais, acima. ao longo do tempo, tendem a aumentar de tamanho e podem levar a complicações graves, além de serem muitas vezes incapacitantes/ou inestéticas. Por esses motivos, são frequentemente encaminhados para tratamento cirúrgico, que é o único tratamento que pode resolver o problema de forma definitiva.

Você nos contou sobre diástase retal, o que é?

“Na clínica, um espaço significativo será dedicado aos pacientes que sofrem de diástase retal, doença caracterizada pela separação dos músculos retais que afeta principalmente as mulheres. É uma doença aparentemente estética, mas na realidade causa muitas vezes uma incapacidade funcional que tem. repercussões importantes na qualidade de vida dos pacientes, como a incontinência urinária.” com o objetivo de cuidar dos pacientes, desde o diagnóstico até o tratamento cirúrgico mais adequado.”