Que ciência é útil para transformar o mundo? -Leonardo POV

Leonardo POV

Desde 2017, os países que compõem o G20 estabelecem uma ligação entre as academias científicas dos estados membros para desenvolver assistência científica e tecnológica para as suas reuniões anuais. O país anfitrião do G20 é o responsável pela reunião deste grupo, que neste caso é o Brasil, onde atualmente se realiza a cimeira no Rio de Janeiro. O grupo criou o nome Ciência20. Os estudos e discussões foram concluídos em 2 de julho deste ano.

O tópico é “Ciência para transformação mundoEstá dividido em cinco eixos temáticos: inteligência artificial, Bioeconomia, Processo de transferência de energia, Desafios de saúde E Justiça social.

Sendo isto muito importante, é necessário analisar cuidadosamente as propostas apresentadas aos Chefes de Estado e de Governo reunidos nesta cimeira.

Por se tratar de um tema específico das áreas de ciência e tecnologia, é natural que a síntese apresentada nos cinco tópicos abordados se concentre nesses ramos do conhecimento.

No entanto, torna-se imediatamente claro que se trata de um discurso dentro do sistema, sem questionar os pressupostos em que esse sistema se baseia. Nele opera o modelo da ciência da modernidade, que atomiza o conhecimento, e é um modelo antropocêntrico porque vê o homem como separado da natureza, cujo eixo estrutural para sua prática é a vontade de poder/domínio sobre tudo e todos. Enquadra-se, sem qualquer observação crítica, no sistema capitalista, criado por este modelo, com todos os seus feitiços conhecidos.

Nesse sentido, na síntese publicada, não há apropriação do novo paradigma holístico e relacional baseado na física quântica (Bohr/Heisenberg), cujo entendimento básico é dizer que tudo está relacionado com tudo e nada existe fora da relação; Na ciência apresentada por Einstein sobre a igualdade entre matéria e energia; Nem na nova biologia e cosmologia, que olham para o processo de cosmogonia e biogênese; Em nenhum lugar do discurso ambiental é mais proeminente do que o seu fundador, Ernst Haeckel (1834-1919), que cunhou a palavra “meio ambiente” (1866), considerando-o como um Ciência dos relacionamentosPorque todos os organismos estão interligados e em constante diálogo com o meio ambiente. Isto foi claramente expresso em Mapa da Terraadotado pelas Nações Unidas (2003), como um dos mais importantes documentos oficiais do meio ambiente atual: “Os desafios ambientais, econômicos, políticos, sociais e espirituais que enfrentamos são Interconectados Juntos podemos encontrar soluções compreensivo (Preâmbulo, 4). O Papa Francisco escreveu a mesma coisa na sua encíclica Sobre atendimento domiciliar compartilhado (2015).

Em vão encontramos tal “interconectividade” e a procura de “soluções abrangentes” no referido resumo. Os tópicos correm em paralelo, sem qualquer conexão sistemática entre eles.

No entanto; Que fique claro entre nós que a ciência é a tecnologia básica para o funcionamento das nossas sociedades complexas. Mas também percebemos através da epistemologia contemporânea que existe algo além de todo conhecimento Interesses De todos os tipos, inclusive geopolíticos. Basta lembrar o clássico livro de Jürgen Habermas, “Conhecimento e interesse” (Biblioteca Universale Laterza, 1990), filósofo e sociólogo da Escola de Frankfurt.

Quais seriam esses interesses? O aspecto mais importante é a preservação do actual sistema social e económico, o capitalismo, como modo de produção e expressão política, o neoliberalismo com o seu mercado. Além disso, o interesse da hegemonia, os Estados Unidos da América, na segurança para garantir um mundo unipolar, depende da tecnologia, da ciência e da produção de armas cada vez mais sofisticadas, muitas das quais são tão poderosas que podem eliminar a vida de humanidade. Para isso, estão a ser investidos milhares de milhares de milhões de dólares que, se fossem distribuídos de forma diferente, resolveriam o grave problema da fome, da saúde e da habitação de milhões de pessoas marginalizadas pelo actual sistema dominante.

Para além destas reflexões teóricas, vale a pena destacar os efeitos tangíveis deste tipo de ciência e tecnologia que se desenvolveram desde a modernidade e ainda hoje vigoram. No desejo de controlar tudo, foi criado um princípio auto destruição Com todo tipo de armas mortíferas, o que indica que a racionalidade técnico-científica tornou-se completamente irracional. O frenesim da acumulação destruiu quase todos os ecossistemas terrestres e marinhos. O consumo dos países ricos exige mais bens e serviços do que o planeta, que o planeta não consegue satisfazer: “Al-Ma’rouf”Sobrecarga terrestre“.Extração extremamente intensiva de recursos naturais por alguns Bens comuns coletivos (como a água, as florestas e as sementes), conduziu à actual crise ambiental e social.

Esta crise é evidente no fenómeno do aquecimento global que não era visto desde o último período glacial, há 125 mil anos. As temperaturas globais atingiram um máximo recorde em 2023 e 2024, atingindo 1,5°C acima do período pré-industrial (1850-1900). Enchentes e incêndios devastaram diversas regiões, como o Rio Grande do Sul e o Pantanal entre nós no Brasil. A desigualdade social é uma das realidades mais distorcidas: os 1%

A pessoa mais rica possui mais da metade da riqueza mundial. A poluição atmosférica causada por pequenas partículas é responsável por muitas doenças e, todos os anos, provoca 7 milhões de mortes prematuras. Podemos continuar a ter muitos efeitos nocivos resultantes deste modelo.

O importante é dizer que esta degradação do planeta Terra e da vida ocorreu Elenco principal Especificamente aqueles que se reúnem na cimeira do G20 (com algumas excepções): os governos nos quais residem os poderosos e ricos deste mundo. É claro que no título “Justiça Social” não há uma única palavra sobre a brutal desigualdade social global. Seu foco é expandir o acesso universal à Internet. No título “Bioeconomia” esperávamos apontar uma superação do atual tipo de economia altamente excludente e focada na produção de bens materiais. Em vez de dizer, como o título sugere, vida No centro estão a ciência, a tecnologia, a política e a economia ao serviço da vida. Mas foi lançado um apelo “para formular um quadro político comum que permita aos países implementar programas de bioeconomia… melhorar a qualidade de vida e proteger os recursos naturais”. Sem prejuízo do sistema de acumulação e exclusão, é uma bela proposta como o Acordo de Paris de 2015, que não entrou em vigor. Este objectivo ideal contradiz a lógica do sistema dominante. Definitivamente não será implementado.

Esses são alguns aspectos cruciais das propostas de técnicos e cientistas que serão apresentadas na cúpula do G20 no Rio de Janeiro. Destaco a proposta do presidente Lula de formar umAliança Global Contra a Fome e a PobrezaOs Estados Unidos mostraram-se contra a lógica pervertida e egoísta do capitalismo centralizado.

Mas a verdade deve ser dita: este tipo de ciência técnica, sem consciência, não é suficiente para transformar o mundo. Se simplesmente nos concentrarmos em… significa Sem especificar outros terminar Humanitário e ambiental, segundo outro modelo, estaremos caminhando para um desastre imensurável.

Quanta verdade e quanta mudança de direção são apoiadas pelo espírito do capital? Esta é uma pergunta que dificilmente será respondida.

Escrito por Leonardo Boff O Nascimento Doloroso da Mãe Terra: Uma Comunidade de Irmandade Sem Frentes e Amizade Social, Vozes 2021; Protegendo o Lar: Caminhos para Proteger o Mundo Filme, Voices 2024.

(Traduzido do português por Gianni Aliotti)