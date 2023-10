Encontro com Sforzi e Marangoni

Como entendemos o futuro? Da ciência à astrologia, são feitas previsões sobre como será o amanhã. Mas qual é a verdade? Existe uma verdade? Falaremos sobre isso hoje no Museu de História Natural de Maremma, às 17h: O diretor convidado Andrea Sforzi é Roberto Marangoni, professor da Universidade de Pisa, que apresentará seu livro “Eu te avisei! Da astrologia à ciência da complexidade: como para entender o futuro”. Entrada livre. Será uma viagem entre sistemas bastante previsíveis: o público será solicitado a formular previsões interativas sobre cenários selecionados e, no final, através dos resultados dos testes, todos poderão avaliar a sua competência como previsores. “Formular previsões sobre o desenvolvimento de um fenômeno – explica Roberto Marangoni – é um ato espontâneo do qual ninguém escapa: dos meios de comunicação mais populares, aos discursos proibidos, às publicações nas redes sociais, assim que ocorre um acontecimento, é inundado com uma enxurrada de previsões, a maioria das quais são infundadas. Mas é possível formular previsões com base científica? Existem outros sistemas que são inerentemente imprevisíveis, e ainda outros sistemas que se alimentam da imprevisibilidade e não permitem métodos para prever o seu desenvolvimento , sob pena de destruir o sistema.